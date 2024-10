Sira Rego pide "demoler las estructuras patriarcales" en la izquierda tras el caso Errejón

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho este viernes un llamamiento a "demoler las estructuras patriarcales dentro de las organizaciones políticas de izquierdas", en relación con las acusaciones de violencia machista contra el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.



La socialista ha dejado claro en declaraciones a los medios en la inauguración de la jornada dedicada a los avances del modelo Barnahus, de atención integral para infancia víctima de violencias en España, que ni milita en el mismo partido que Errejón ni tiene "una relación personal" con él, pero sí ha reconocido que el caso "abre un debate profundo en las organizaciones de izquierdas".



Sin querer entrar en si Sumar, socio de coalición del Gobierno, conocía de antemano las acusaciones por las que Errejón dimitió este jueves, Rego ha pedido "reconocer que la estructuras machistas, patriarcales, están presentes en todas las organizaciones", incluidas las de izquierda, que no se libran de los "abusos de poder".



"No creo que se trate de tapar o no, creo que toca hacer esta revisión profunda, interpelarnos primero como sociedad y también como organizaciones de izquierdas", ha insistido Rego, que ha enviado toda la solidaridad a las víctimas de violencia y ha subrayado que es "muy complicado denunciar".



Así, Rego ha hecho hincapié además en que las "estructura machistas" hacen "complicado diagnosticar" ciertos procesos que ponen a las mujeres en "situaciones de vulnerabilidad extrema" en las que a ellas mismas les cuesta "reconocer lo que pasa ante las situaciones de poder".



La ministra ha hecho además una "consideración personal": "Conozco a muy poquitas mujeres que no hayan sido víctimas de una manera u otra de la violencia machista, del abuso de poder y en algunas situaciones extremas de violencia sexual. Esto tiene que ver con una estructura que penetra las organizaciones políticas".

