La tasa de absentismo laboral se mantiene en Andalucía en el 6,2%

La tasa de absentismo se ha mantenido en el mercado laboral andaluz en un 6,2 % durante el segundo trimestre del año, por debajo de la media española del 6,6 %, un nivel que se considera "elevado" y sin cambios significativos respecto al primer trimestre.



En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) se mantuvo también igual en comparación al cierre del año con una tasa del 4,8 % en Andalucía, según un análisis elaborado por Randstad con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



En el conjunto de toda España, el nivel de absentismo se situó en el segundo trimestre del ejercicio en el 6,6 % de las horas pactadas, lo que representa un repunte de una décima respecto al 6,5 % del cierre del 2023.



En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa en el segundo trimestre fue del 5,2 %, dos décimas superiores a la cosechada a finales del año pasado, según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.



Estos niveles de absentismo suponen que 1,44 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de las cuales 1,13 millones se encontraban de baja médica. Es decir, casi 308.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo sin justificación alguna a lo largo del segundo trimestre de este año, un 21,4 % del total de personas que no fueron a trabajar.



Entre los sectores económicos, al cierre del segundo trimestre, la industria era el sector que concentraba un mayor absentismo, con el 7,1 % del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con una tasa del 6,7 %, y en tercer lugar la construcción, con un 5,2 %.



De manera más precisa, los sectores que presentan un mayor absentismo son actividades de juegos de azar (11,3 %), la industria del tabaco (11,3 %), actividades postales y correos (11,1 %) y servicios a edificios y actividades de jardinería (11 %).



Por el contrario, los sectores con menor absentismo son las actividades relacionadas con el empleo (2,5 %), las actividades jurídicas y de contabilidad (3,3 %), los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,5 %), las actividades inmobiliarias (3, 5 %) y la edición (3,5 %).

