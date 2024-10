Primera victoria europea para la Real Sociedad

La Real Sociedad firmó este jueves su primera victoria en la Liga Europa 2024-25 frente al Maccabi Tel Aviv (1-2) en la tercera jornada, en el Estadio Partizán de Belgrado.



El equipo donostiarra comenzó el duelo decidido a romper su mala racha en la competición europea y a los 16 minutos dispuso de su primera ocasión de gol. Jon Mikel Aramburu, al borde del área, asistió Sadiq Umar, pero éste disparó centrado, sin demasiadas complicaciones para el arquero rival.



Esa acción dio alas al conjunto txuri urdin, ya que acto seguido llegó el primer tanto del choque gracias a un córner milimétrico botado por Brais Méndez que Jon Pacheco remató de cabeza a placer.



Con viento de cola, la Real se mostró superior y Sadiq, dentro del área, creó peligro tras un pase al hueco de Mikel Oyarzabal, aunque estuvo atento Roi Mishpati.



Los primeros 45 minutos tuvieron poco fútbol, especialmente por parte de un conjunto israelí, falto de ideas, mientras que la Real, tras el gol, no arriesgó en exceso.



Tras el paso por los vestuarios, el Maccabi salió al césped con otra cara, decidido a buscar el empate, y estuvo a punto de conseguirlo en los primeros minutos con una clara ocasión de Elad Madmon que sacó casi en la línea de puerta un atento Nayef Aguerd.



Poco después, de nuevo Madmon pudo marcar con un remate de cabeza que se fue desviado de la puerta defendida por el debutante en Europa Unai Marrero.



La Real reaccionó y volvió al juego de control con el que calmó el ritmo del encuentro. Sadiq marcó tras un error garrafal del arquero israelí, pero el gol fue anulado por fuera de juego.



Imanol Alguacil dio entrada a Sheraldo Becker y Sergio Gómez, que fueron los artífices del segundo tanto realista. Asistencia desde la banda derecha del surinamés para que el de Badalona empujase el balón a placer.



Jarro de agua frío sobre el conjunto israelí, que, sin embargo, siguió buscando el gol. Lo encontró en el minuto 81 por medio de Dor Turgeman, que firmó un buen remate de cabeza, pero el Maccabi no fue capaz de poner en peligro el triunfo de la Real.



- Ficha técnica:



1 - Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Lemkin, Shlomo, Stojic, Davidzada (Jehezkel, m.70); Sissokho (van Overeem, m.70), Dor Peretz (Davida, m.70), Kanichowsky; Patati, Madmon (Turgeman, m.76) y Shahar (Addo, m.70).



2 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu (Aritz, m.75), Aguerd, Pacheco, Javi López; Zubimendi, Turrientes (Sergio Gómez, m.59), Brais Méndez (Olasagasti, m.84); Kubo (Barrenetxea, m.75), Sadiq y Oyarzabal (Becker, m.59).



Goles: 0-1, m.19: Pacheco. 0-2, m.64: Sergio Gómez. 1-2, m.81: Turgeman.



Árbitro: Rohit Saggi (NOR). Amonestó a Patati (m.36), Van Overeem (m.80) y Jehezkel (m.88), por el Maccabi Tel Aviv; y a Kubo (m.13) y Javi López (m.73), por la Real Sociedad. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Davida (m. 74 y 88).



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Europa disputado en el Estadio Partizán de Belgrado ante unos 500 espectadores.

