Ayuso asegura estar "tranquila" porque un "hilo dental" no tapa la corrupción del PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que está "muy tranquila" y que ella es un "ciudadano más" cuando sale fuera, y ha afirmado que la "montaña de corrupción" del PSOE "no la va a tapar un hilo dental".



Así lo ha defendido en la sesión de control en la Asamblea de Madrid, en la que ha defendido que "si un coche de alquiler" es lo que le "pueden achacar en cinco años, están muy vacíos de argumentos”.



Díaz Ayuso ha contestado así de los ataques de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la sesión de control de este jueves al hacer referencia al presunto intento de la pareja de Díaz Ayuso para desgravarse gastos de unas vacaciones en 2021 con la presidenta madrileña y por haber reservado con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, según publica la Cadena Ser.



La presidenta ha insistido en que “nadie” le “paga un duro” y ha dicho “el tiempo pondrá a cada uno en su sitio” sobre cada uno de los motivos que han llevado a su pareja a tener que “defenderse solo ante el ataque desmedido” del Gobierno.



“Lo preocupante es que de todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino de un troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político”, ha defendido.



En este sentido, la presidenta ha condenado que no pongan el foco en los casos de corrupción del PSOE que afectan al exministro José Luis Ábalos y que no haya “ni una sola inspección de Hacienda” sobre el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. “Se silencia todo, pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar”, ha condenado.



Además, la presidenta regional ha explicado que “la Dirección General de Policía” les pone una sala en el aeropuerto “a la que también van los ministros y sus familias por seguridad”. Así se ha defendido de los ataques de Más Madrid por utilizar la sala de autoridades de Barajas en un viaje con su pareja Alberto González Amador.



Por su parte, la portavoz de Más Madrid ha apuntado a que “no hay querellas suficientes para tapar lo que sabe toda España, que usted vive en un piso pagado con fraude fiscal y el ático que hay encima se lo paga una empresa amiga”.



Bergerot ha advertido que va a seguir preguntando “quién paga y qué espera a cambio”. “Y es que usted y su novio son tal para cual, el Rolex y el hilo dental, el saxofón y el desodorante, los gastos más suntuosos y los más insignificantes. Todo les sirve para eludir a Hacienda, cuando se van juntos de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños y su novio se deduce el alquiler del coche. Él no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, él tiene la Puerta del Sol en casa”, ha dicho Bergerot.

