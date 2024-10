Jaydy Michel se pronuncia sobre el nuevo amor de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz vuelve a estar enamorado. Un año y medio después de su separación de Rachel Valdés, y tras un breve noviazgo con Mónica Cruz a finales de 2023 que nunca llegaron a confirmar, el cantante mantiene una incipiente relación con la actriz valenciana Candela Márquez desde hace varias semanas. Y aunque no tenía en mente tener nada serio con nadie porque está volcado en la grabación de su nuevo disco, la cosa va tan en serio que ya la ha presentado como su novia a su círculo de amistades y ya la conocería parte de su familia.

Una historia de amor de la que la exmujer del artista Jaydy Michel -con la que tiene una hija en común, Manuela (22)- se ha enterado por la prensa, como ha confesado en la fiesta del 140º aniversario de la marca Rowenta: "¿Ah sí? No sabía porque he estado unos días con mi esposo en México y me desconecté. Tres días pudimos desconectarnos y acabó de volver y no, no me he enterado de nada" ha reconocido cuando le hemos preguntado por la relación de Alejandro y Candela Márquez.

Pero aunque el artista no le ha contado nada todavía, está encantada de que haya rehecho su vida amorosa con la actriz valenciana, que precisamente es muy popular en México donde ha protagonizado varias telenovelas. "Me parece maravilloso. Yo que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro" ha expresado, mostrándole su apoyo incondiconal porque "cuanto más feliz esté mejor va a componer y bien va a estar mi hija".

Alejandro está a punto de lanzar su nueva canción, 'Palmeras en el jardín', en la que hablaría del motivo por el que no funcionó su relación con Rachel. Muy discreta, y dejando claro que su separación está más que olvidada, Jaydy ha evitado confirmar si en su día también fue la protagonista de alguna de las letras del cantante. "Yo eso ya no tengo nada que hablar. Yo estoy con mi esposo (el exfutbolista Rafa Márquez). O sea, me parece un poco feo hablar de esas cosas. En su momento hablé de eso. Ya, yo creo que él está muy bien, muy feliz. Y eso yo creo que es lo mejor. Y yo estoy feliz con mi esposo y cada quien toma su camino. Entonces yo creo que ya hablar mucho de él no pega hoy" ha zanjado.

