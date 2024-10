Carolina Marín llama a los padres a que "apoyen las decisiones de sus hijos"

La campeona de bádminton Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, pidió este miércoles a los padres que "no obliguen a sus hijos a hacer algo por que les guste a ellos" y, sobre todo, que apoyen "la elección de sus hijos", como hicieron los suyos con ella.



Marín participó en la tarde de este miércoles en un encuentro con sus seguidores y con deportistas asturianos, no solo de bádminton sino también de otros deportes como balonmano, patinaje, natación, atletismo o ciclismo, en el que se dieron cita cerca de un millar de personas en el pabellón de La Tejerona, que es el epicentro gijonés para la práctica del bádminton.



En el acto también estuvieron presentes numerosos olímpicos, algunos de ellos también medallas de oro como Saul Craviotto, Samu Sánchez o Ángela Pumariega, y otros como Rocío Ríos, Berta García Suárez Laso o Jorge Llames.



"Para cualquier deportista ganar un oro en unos Juegos Olímpicos es el gran sueño de su vida y para mi llegó incluso antes de lo esperado porque yo los que estaba preparando era los de Tokio", manifestó Marín, que en todo momento recibió el cariño de los presentes y se fundió en un gran abrazo con Craviotto cuando éste subió al escenario.



Marín volvió a agradecer al piragüista que se acordara de ella en el momento de ganar su sexta medalla olímpica y aseguró que "el corazón que tiene este hombre no lo tiene cualquiera".



La ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 recordó que el lema 'Puedo porque pienso que puedo' se lo repitió muchas veces "en la final olímpica de Rio cuando iba perdiendo" y, según indicó, es algo que "sirve no solo a los deportistas si no a cualquier persona".



"Cuando tienes obstáculos en el camino tienes que recomponerte y yo ya lo he tenido que hacer en dos ocasiones", manifestó Marín recordando la última lesión de París.



"En un principio la vida me pareció muy injusta, pero luego me quedo con que me llevo una medalla que nunca pensé en conseguir: el cariño de todos vosotros".



Carolina Marín aseguró sentirse "reflejada en la sonrisa e ilusión" de los niños allí presentes, a los que animó a practicar cualquier deporte, "si es el bádminton mucho mejor".

