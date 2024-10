Hacienda transferirá 100 millones de euros a Canarias para afrontar la crisis migratoria

El Ministerio de Hacienda transferirá de manera inmediata al ejecutivo canario 100 millones de euros para afrontar la situación crítica que atraviesan los servicios sociales de las islas ante la obligación de atender a miles de menores migrantes no acompañados.



El presidente canario, Fernando Clavijo, ha informado de este acuerdo tras reunirse con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en la sede del Ministerio.



"Se transferirán cien millones de euros antes de que termine noviembre, y a partir de ahí deberemos justificar los gastos. Si fuera necesario, nos sentaríamos en diciembre para ver en qué situación estamos", con intención de sumar más recursos económicos, ha explicado Clavijo, que ha calificado el acuerdo de "muy positivo".



El presidente canario ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras su encuentro con Montero.



"Hemos podido hablar también de los Presupuestos Generales del Estado en 2025, nosotros entendemos que lo mejor para todos, también para las comunidades autónomas, es tener presupuestos, y he mostrado nuestra voluntad de colaborar siempre que se cumpla la agenda canaria", ha añadido Clavijo.



El presidente canario ha dejado claro que se ha dado un paso positivo para el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos: "nosotros siempre somos de sentarnos y negociar, creemos que los problemas se resuelven así".



Sobre el encuentro ha insistido en que "hemos profundizado en la necesidad de dar una respuesta definitiva" al problema que plantea la inmigración "con una modificación legislativa, porque esto es un fenómeno estructural, la situación en África no solo perdura en su dificultad, sino que cada día parece que hay más conflicto".



"Seguiremos sentándonos para buscar un mecanismo a través de la ley. Pero entretanto tenemos que atender la situación actual. Aún as

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es