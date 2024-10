El fiscal dice que Ana Duato "tuvo voluntad de ocultar rentas" que obtuvo de 'Cuéntame'

El fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha mantenido que la actriz Ana Duato "tuvo voluntad de ocultar rentas" que obtuvo por su papel en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó' y estima que defraudó a Hacienda más de un millón de euros entre 2010 y 2017, por lo que ha pedido 16 años de prisión para ella.



En su informe final en el juicio a 24 acusados del caso Nummaria, que se celebra en la Audiencia Nacional, el fiscal ha señalado que ha quedado también acreditado que Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato y productor de la citada serie defraudó a Hacienda más de 700.000 euros entre 2011 y 2015, y ha solicitado para él 18 años y medio de cárcel.



El fiscal ha pedido la pena más elevada, 231 años y nueve meses de prisión, para Fernando Peña, como máximo responsable del despacho Nummaria, y ha señalado que Ana Duato y su marido no acudieron al mismo para informarse de cómo realizar una adecuada tributación sino para que les indicaran como eludirla.



En el banquillo se sientan también otros siete responsables y colaboradores del despacho, que estaba situado en la calle de Juan Bravo de Madrid, y 16 clientes, entre ellos Ana Duato y su marido y el también actor protagonista de la serie 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias.



Al comienzo del juicio nueve acusados pactaron con el fiscal confesar los hechos a cambio de aceptar penas menores a las pedidas por la Fiscalía y eludir el ingreso en prisión.



Entre ellos se encuentra Imanol Arias, que aceptó una pena de dos años y dos meses de cárcel por un fraude a Hacienda de unos dos millones de euros.



El fiscal ha relatado durante su informe que Fernando Peña desarrolló entre 2010 y 2016 su actividad de asesoría fiscal y contable en el despacho Nummaria, en cuyo marco creó un entramado de más de 200 sociedades con sede fuera de España para facilitar la opacidad de las operaciones que ofrecía a sus clientes para eludir pagos a Hacienda.



En el caso de Ana Duato el fiscal ha señalado que además se simuló una cesión de sus derechos de imagen de la actriz, que resultó ficticia, con el objeto de eludir el pago de impuestos por los ingresos de la actriz, "que cobraba más de un millón de euros cada año".



El fiscal ha planteado que se investigue por supuesto falso testimonio en el juicio al representante artístico de Ana Duato, José Manuel Triana, porque no entiende que declarara que no recordara aspectos por los que fue preguntado relacionados con "cantidades tan importantes".



Al comienzo de la sesión de este miércoles los abogados de los acusados que no han llegado a acuerdos de conformidad con el fiscal han pedido la absolución de todos ellos y algunos han planteado que en caso de condena se apliquen circunstancias atenuantes como la de dilaciones indebidas en el procedimiento y reparación del daño.

