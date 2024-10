Starmer acusa a Putin de dañar a los más vulnerables por ataques a barcos con ayuda

El primer ministro británico, Keir Starmer, acusó este miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de perjudicar a millones de personas vulnerables por los ataques rusos a barcos con ayuda alimentaria en puertos de Ucrania.



Entre los barcos mercantes afectados había uno que llevaba ayuda alimentaria de la ONU para la población palestina, indica un comunicado divulgado este miércoles por el Gobierno.



Los ataques a los puertos ucranianos del Mar Negro se han intensificado a medida que comienza la temporada de cosecha en el país castigado por la guerra, que es un importante productor agrícola para la seguridad alimentaria en África.



Según la inteligencia británica, cuatro buques mercantes fueron alcanzados por municiones rusas entre el 5 y el 14 de octubre, incluido el MV Shui Spirit, que transportaba aceite de girasol como parte de un envío de la ONU a los palestinos.



"Los ataques indiscriminados de Rusia a los puertos del Mar Negro subrayan que Putin está dispuesto a apostar por la seguridad alimentaria mundial en sus intentos de obligar a Ucrania a someterse. Al hacerlo, está dañando a millones de personas vulnerables en África, Asia y Oriente Medio, para intentar ganar la partida en su guerra", señala Starmer en la nota.



"En las últimas semanas, hemos visto informes de que el Kremlin se ha visto obligado a recurrir a Corea del Norte para que proporcione tropas para alimentar su máquina de guerra autodestructiva, un acto vergonzoso y desesperado, y ahora están intensificando los ataques en áreas de Ucrania que apoyan al sur global con alimentos muy necesarios", añadió.



"Rusia no tiene ningún respeto por las normas y leyes que rigen nuestro sistema internacional. No sólo su invasión ilegal fue un ataque flagrante a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sino que la forma en que han ejecutado su guerra en Ucrania no muestra ningún respeto por la vida humana, o las consecuencias de su invasión en todo el mundo", puntualizó.

