Detectan con un análisis de sangre las reacciones alérgicas a un tipo de quimioterapia

Un análisis de sangre permite detectar hasta el 80% de las alergias provocadas a sales de platino y taxanos, un tipo de quimioterapia empleada en el cáncer de mama, pulmón y colon-recto, según un estudio realizado por un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand).



Los investigadores han publicado en la revista 'Allergy' los resultados de un trabajo sobre la utilidad del test de activación de basófilos -mediante una muestra de sangre- para diagnosticar de forma segura y precisa a pacientes alérgicos a agentes quimioterápicos.



La incidencia y prevalencia de las enfermedades oncológicas ha aumentado en los últimos años y los tumores de colon-recto (16 %), próstata (12 %) y mama (12 %) son los más frecuentes en España, han explicado este martes en un comunicado.



Las sales de platino y los taxanos son la mejor opción de tratamiento para estos tumores, pero su uso cada vez mayor ha llevado a que las reacciones de hipersensibilidad a ellos aumenten.



El diagnóstico preciso de las reacciones de hipersensibilidad a fármacos utilizados en la quimioterapia es esencial para tratar de la forma más adecuada posible a cada paciente, ya que una etiqueta de alergia supone que se evite el medicamento sospechoso y se usen otros de segunda línea, "menos eficaces y más tóxicos y costosos", con el consiguiente impacto en la calidad y vida de los pacientes.



Por otro lado, el procedimiento de desensibilización, que origina una tolerancia temporal al fármaco gracias a su administración progresiva hasta alcanzar una dosis terapéutica, es una herramienta efectiva en el manejo de las reacciones de hipersensibilidad, pero es "largo, costoso y no exento de riesgo".



Actualmente, los procedimientos diagnósticos se basan en la realización de pruebas cutáneas, así como de provocación, la cual consiste en administrar al paciente dosis cada vez mayores del fármaco hasta alcanzar la dosis real que se usa en el tratamiento de su enfermedad.



No obstante, estas últimas pruebas pueden suponer un riesgo para el paciente, ya que puede volver a desarrollar una reacción alérgica al contacto con el fármaco.



Por el contrario, pruebas de laboratorio como el test de activación de basófilos son "una opción alternativa necesaria y prometedora que se debe implementar en los protocolos diagnósticos, ya que no presentan riesgo alguno para el paciente", sostienen los investigadores.



Desde hace años, este equipo trabaja en la mejora de esta técnica en el diagnóstico de las reacciones a fármacos, y entre sus nuevas contribuciones está la evaluación del test de activación de basófilos en el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad a sales de platino y taxanos en una población amplia de pacientes.



Los resultados indican que "este test es una herramienta prometedora" para diagnosticar reacciones alérgicas provocadas por anticuerpos específicos a sales de platino, "pudiendo llegar a detectar hasta el 80 % de estos pacientes", por lo que podría complementar las pruebas cutáneas para reducir la realización de pruebas de provocación con el fármaco.



El siguiente paso es analizar la utilidad del test en reacciones en las que estén involucrados otro mecanismos inmunológicos, así como identificar biomarcadores predictores de una reacción tras la exposición al fármaco o durante un procedimiento de desensibilización.

