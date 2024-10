Adif y Renfe se remiten a la investigación sobre el descarrilamiento del tren en Madrid

Tanto el gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes, como Renfe se remiten a la investigación abierta para esclarecer los motivos del descarrilamiento de un tren sin pasajeros que el pasado fin de semana sembró el caos en el transporte ferroviario de Madrid.



Así, ninguna de las partes consultadas por EFE se ha querido pronunciar sobre los audios de WhatsApp difundidos por Vozpopuli, entre otros medios, en los que supuestamente un trabajador del centro de control de Adif en Madrid da cuenta de la gravedad que podría haber conllevado el citado descarrilamiento.



Se trató de un tren sin pasajeros que se dirigía a talleres cuando parte de él descarriló en el túnel de alta velocidad que une las estaciones madrileña de Atocha y Chamartín.



Según esos audios, una parte del citado tren se desprendió del resto y circuló a la deriva por un túnel con una pendiente del 30 % hacia una zona donde había parado un tren con viajeros, hasta que alguien desvió las agujas para evitar una colisión.



A ese descarrilamiento se sumó otro incidente el sábado en la estación de Atocha por la presencia de una persona en una zona no autorizada, que paralizó el tráfico ferroviario dos horas al activarse el protocolo de emergencia y el corte total de la tensión en la estación, lo que agravó aún más los problemas.



Desde Renfe no han querido pronunciarse sobre la veracidad o gravedad de estos audios, en los que se oye lo que parece una conversación informal sobre lo que podría haber ocurrido, al tiempo que se han remitido a la investigación puesta en marcha.



"La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios será la encargada de dictaminar cuándo, qué y cómo pasó todo", ha apuntado a EFE un portavoz de la compañía ferroviaria, que recuerda que se trata de un "órgano independiente" cuyo trabajo hay que respetar.



Desde Adif tampoco ha habido un pronunciamiento público hasta el momento e igualmente se remiten a la investigación en curso, algo que también hace el Ministerio de Transportes, que no ha querido entrar a valorar la verosimilitud del audio ni avanzar detalles sobre las hipótesis con las que se trabaja.



El túnel en el que ocurrió el descarrilamiento del tren -un Alstom averiado que iba a los talleres de Fuencarral- es el que une las estaciones de Atocha y la de Chamartín, con 7,3 kilómetros de longitud.

