El Tribunal Superior de Madrid estudia la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) delibera este martes sobre la querella que interpuso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, al considerar que el magistrado incurrió en prevaricación.



Se trata de la tercera querella interpuesta contra el juez Peinado sobre la que tiene que pronunciarse el TSJM, que rechazó la admisión de la que presentó el periodista Máximo Pradera por revelación de secretos, y recientemente ha rechazado la que interpuso la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta prevaricación.



Como ha ocurrido en las dos ocasiones anteriores, está previsto que los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal se reúnan para la deliberación y fallo, aunque éste no trascenderá hasta varios días después.



La Fiscalía se opuso el pasado 14 de octubre a que el TSJM admita a trámite esta querella ya que "con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan (...) no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite", debido a que el alto tribunal no ha atendido la petición del ministerio público para que le remitiera el testimonio íntegro de la causa.



Begoña Gómez presentó esta querella tres días después de que la Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, también se querellase contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por posible prevaricación en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.



El abogado de Gómez, Antonio Camacho, presentó la querella por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.



Fundamenta la querella en las decisiones "injustas", "arbitrarias", "no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias" que el juez ha ido tomando a lo largo de la investigación que dirige contra la mujer del jefe del Ejecutivo.



Habla el letrado de una "instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva" que busca dirigir "una causa general" contra Begoña Gómez para investigar "toda" su vida y "tratar de determinar" si ha cometido algún delito.



El pasado 7 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Juan Carlos Peinado que acote su investigación contra Begoña Gómez y expulse del procedimiento el rescate de Globalia, aunque respaldó que siga indagando en su supuesta relación con las empresas de Juan Carlos Barrabés. E

