Núñez Feijóo sobre el plante de Ayuso a Sánchez: "Está suficientemente explicado todo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes, acerca del plante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está suficientemente explicado todo".



"No podemos explicarlo más veces. Tranquilidad, de verdad. Está suficientemente explicado todo, todo está explicado y toda la gente lo ha entendido. No podemos explicarlo mejor", ha dicho Feijóo a los medios a la salida del foro Metafuturo, organizado por Atresmedia.



El presidente del PP no ha respondido a sí él habría acudido a Moncloa, y por segunda jornada, ha evitado entrar en el fondo de la polémica, tras la decisión de Díaz Ayuso de no acudir al Palacio de la Moncloa, desmarcándose así del resto de barones de su partido, que sí se han visto o se verán con Sánchez.



Precisamente el próximo viernes, 25 de octubre, día previsto para la reunión con Ayuso, el presidente del gobierno recibirá a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, a las 9:30 horas y a la de Extremadura, María Guardiola, a las 11:30h, ambas también del PP, que han confirmado su asistencia.



Este lunes, fuentes de su dirección nacional, explicaron que Feijóo y la presidenta madrileña habían hablado sobre este movimiento, y que el líder del PP mantenía que era un error que los presidentes autonómicos no se reuniesen con el jefe del Ejecutivo, pero comprendía el caso de Díaz Ayuso, después de que Sánchez dijese que su pareja es un "delincuente confeso".

