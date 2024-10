Díaz lamenta que el Gobierno no tome más medidas ante el problema de la vivienda

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el Gobierno no está haciendo todo lo posible ante el problema de la vivienda y ha instado a cumplir con lo recogido en el pacto de coalición con medidas como limitar precios y contra los alquileres turísticos y de temporada.



Díaz ha explicado que hay un "diagnóstico compartido" sobre el problema de la vivienda pero ha rechazado que se esté haciendo todo lo posible desde el Ejecutivo.



"Creo que no", ha lamentado la vicepresidenta que ha instado a cumplir lo recogido en el pacto de coalición PSOE-Sumar con medidas para limitar precios y actuando sobre los alquileres turísticos y de temporada.



Díaz también ha insistido en retirar ayudas a las Comunidades Autónomas que no apliquen la ley de vivienda.



La vicepresidenta ha añadido que en breve se volverá a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) pero que esa subida choca con la "misión imposible" de alquilar.



"¿A quién le damos tranquilidad? ¿A los fondos (...) o a las familias?, ha cuestionado Díaz, que ha pedido "una acción pública clara".

