Mario Vaquerizo regresa a casa tras su accidente: "Me podía haber matado"

Mario Vaquerizo, líder de Las Nancys Rubias, sufrió este sábado un accidente durante una actuación en Cáceres al caer del escenario, lo que lo ha dejado con fracturas en las vértebras y múltiples heridas. A su llegada a casa, tras pasar varios días en el Hospital Universitario de Cáceres, ha explicado a la prensa cómo se encuentra en estos momentos.

Visiblemente afectado pero de buen ánimo, comentaba con una sonrisa: "Esperad un momento, que cuando me despierto me mareo. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Podía haber sido peor, porque tuve una caída bastante jodida y la verdad que esté vivo es guay, porque o bien me podía haber matado o me podía haber quedado paralítico. Pero gracias a Dios, creo que fue el cardado que llevaba lo que me paró el golpe".

Sobre el susto que vivió, confiesa: "Lo he llevado bastante mal. Al principio no, porque no recuerdo nada. Me caí y cuando recuperé la conciencia, porque la perdí, ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, en el hospital, cuando me desperté. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe. Los profesionales del hospital me han cuidado como una reina. Estoy bastante dolorido, un poquito agilipollado, pero contento de estar aquí hablando con vosotros".

El artista ha querido destacar que el festival donde actuaban reunía todos los requisitos de seguridad, por lo que asume su responsabilidad: "También tengo que decir que el festival en el que actuamos reunía todas las características de seguridad y demás. Simplemente es que, como yo soy una mariquita inquieta, pues claro, lo que no puedo es estar girando y a la vez salir corriendo para irme para otro lado, tropecé y con muy mala...".

El marido de Alaska sufre fracturas en las vértebras 3 y 6 y destaca lo fuerte que ha sido el dolor, pero agradece haber estado rodeado por su hermana Marta y amigos cercanos: "Olvidito estaba fuera de España, y aunque querían venir, les dije que no. No hacían nada en el hospital. Ahora me toca reposo y paciencia, que es lo que menos tengo".

También ha comentado las heridas que sufrió a causa del accidente, y cómo de peores podrían haber sido las consecuencias si no se cuidara físicamente: "Aquí unos rasguñitos por aquí. Bueno, esto es solo de la vía. Y sobre todo lo que tengo es esto, que después ya me han dicho las chicas, las enfermeras, que me lo he pasado genial con las enfermeras, me han dicho que ya empezarán a salir lo que son todos los moratones y todo eso. Pero bueno, también me han salvado, me han dicho, también me han salvado el estar en forma, hacer mucho deporte, porque una caída así, si no controlas mucho y no tienes fortalecida la espalda, de hacer gimnasia y demás, te la podrías haber partido".

A pesar de su caída, Mario mantiene su característico sentido del humor en todo momento: "Tropecé con muy mala pata, con los tacones altos, claro. Para subirse a un escenario hay que ir bien vestido, cariño".

Finalmente, agradece el apoyo recibido y afirma que necesitará rehabilitación y cuidados médicos para recuperarse por completo, aunque asegura que no ha perdido su buen ánimo: "Hay mucha cuerda de Mario para rato".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es