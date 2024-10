Meloni prepara un decreto para sortear el fallo judicial contra los centros en Albania

El Gobierno de Giorgia Meloni se prepara este lunes para aprobar un decreto ley con el que sortear el fallo del Tribunal de Roma que cuestiona la viabilidad del traslado de migrantes rescatados por Italia a los centros levantados en Albania, en medio de un fuerte enfrentamiento del Ejecutivo con el poder judicial.



El Consejo de Ministros tiene previsto reunirse a las 18.00 hora local (16.00 GMT) para elaborar y aprobar un decreto con el que mantener su plan de externalización migratoria que tan buena acogida ha tenido entre muchos países de Europa, pero que este viernes tumbó la justicia italiana.



Meloni pretende encontrar una "solución" al "problema" creado por la sentencia del Tribunal de Roma que no validó la retención de migrantes en Albania y baraja dar la prioridad al decreto ministerial que establece qué países de origen son seguros, a los que resulta más fácil repatriar a los migrantes, sobre cualquier otro método, indican fuentes gubernamentales citadas por los medios locales.



El Gobierno también trabaja en todos los recursos judiciales que puede presentar, como adelantó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y se está estudiando hacerlo ante los Tribunales de Apelación, según las mismas fuentes.



La sentencia emitida por el Tribunal de Roma no considera válida la retención de los 12 migrantes trasladados a Albania, como parte del pacto de Italia con Tirana que externaliza al país balcánico su gestión migratoria, y ordenó su salida del centro de internamiento y su vuelta a Italia, lo que se llevó a cabo el sábado.



"Los dos países de donde proceden los inmigrantes, Bangladesh y Egipto, no son seguros", sentenció el panel de jueces de Roma, en línea con un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ponía en cuestión este sistema de traslado de personas por parte de Italia a Albania, un país que no forma parte de la UE.



Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno atacó a la magistratura, parte de la cual considera "politizada" y, como ejemplo, Meloni recogió este domingo en sus redes sociales parte un correo electrónico enviado por un fiscal del Tribunal Supremo publicado por el diario 'Il Tempo'.



“Meloni no tiene investigaciones judiciales en su contra y por lo tanto no actúa por intereses personales sino por visiones políticas y eso la hace mucho más fuerte, y su acción mucho más peligrosa (...) ”. Así un exponente de la Magistratura democrática", escribió la primera ministra.



Esas declaraciones de un fiscal "son inaceptables", asegura este lunes el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en una entrevista al 'Corriere della Sera', donde afirma que no hay un conflicto entre el Gobierno y la justicia, sino que "hay un pequeño grupo, una corriente llamada Magistratura democrática, históricamente vinculada al entonces partido comunista, que primero atacó a Silvio Berlusconi y ahora ataca a Meloni".



Para la Asociación Nacional de la Magistratura, sin embargo, el Gobierno utiliza "tonos de agresión al poder judicial que no tienen precedentes".



El fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y el poder judicial, que la oposición progresista ha calificado de "gravísimo ataque a las instituciones" por parte del Ejecutivo, ha llevado incluso a intervenir implícitamente al presidente de la República, Sergio Matarella, que este domingo hizo un llamamiento al diálogo entre las instituciones.

