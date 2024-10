Muere Fethullah Gülen, el predicador al que Turquía acusa de la intentona golpista de 2016

El predicador turco Fethullah Gülen, fundador y líder del movimiento musulmán al que Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016, murió el pasado sábado, a los 83 años, en un hospital de Estados Unidos, informa la cadena NTV.



La noticia de su fallecimiento, de la que este lunes se hacen eco todos los medios turcos, fue anunciada inicialmente por Herkul, un sitio web cercano al predicador, y confirmada por su sobrino, Ebuseleme Gülen, en las redes sociales.



Gülen, que fue un aliado del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, hasta que éste comenzó a combatirlo como enemigo en 2013, vivía desde 1999 exiliado en Pensilvania (Estados Unidos).



Hasta el momento, el Gobierno turco no ha reaccionado a la muerte del fundador del autodenominado 'Movimiento Hizmet' (Servicio, en turco), que Ankara persigue como organización terrorista desde 2016.



Gülen nació en 1941 en la provincia turca de Erzurum (este) y se hizo popular como imam, un líder religioso que dirige las oraciones en una mezquita.



El número de seguidores aumentó especialmente en la década de 1970, no solo en Turquía, sino también en Asia Central y otras regiones, convirtiendo al predicador en un la cabeza de una comunidad considerada durante años como la más fuerte y mejor organizada de Turquía.



Según sus seguidores, Gülen era un líder espiritual y no político.



No obstante, durante años fue considerado el segundo hombre más poderoso de Turquía después de Erdogan.



Gülen ha negado siempre su implicación en el fallido intento de Golpe de Estado del 15 de julio de 2016, y la Justicia de Estados Unidos no lo ha extraditado a su país, como ha pedido el Gobierno turco, por considerar que Ankara no ha presentado suficientes pruebas sobre su supuesta culpabilidad.

