Ángel Cristo contesta al regalo envenenado de boda de su madre como demanda millonaria

Como si de un regalo de boda envenenado se tratase, horas después del 'sí quiero' de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, Chelo García Cortés -gran amiga de Bárbara Rey- anunciaba en 'Ni que fuéramos... Shhh' que se ha admitido a trámite la demanda civil que la vedette ha interpuesto en los Juzgados de Marbella contra su hijo por presuntos delitos de vulneración del honor, derecho a la intimidad, revelación de secretos, injurias y calumnias por las declaraciones que el joven ha hecho en diferentes medios de comunicación sobre ella en el último año.

Una demanda civil en la que pide a Ángel una cantidad millonaria en concepto de indemnización, y que no influye en absoluto en la querella penal que está preparando contra él y en la que se asegura que pedirá pena de prisión por haber filtrado sus imágenes y sus audios con el Rey Juan Carlos.

Algo que no parece preocupar en abosluto al concursante de 'Supervivientes 2024', que este lunes ha roto su silencio ante las cámaras para contestar a la demanda de su madre.

Pero en primer lugar ha respondido a las críticas recibidas por su boda y, aunque se ha dicho que algunos invitados se fueron muy temprano porque hacía frío y la comida era escasa, el hijo de Bárbara Rey se ha defendido asegurando que "no ha habido críticas que yo haya visto, para mí estuvo todo genial. Yo no soy nadie para contradecir a nadie, siempre van a criticar pero a mí las críticas me dan igual, de verdad. Yo ya le he enseñado a Ana, yo he nacido con las críticas, no es nada nuevo" ha zanjado.

Como confiesa, ellos se lo pasaron de maravilla en la boda. Tanto, que Ana está tocada de la espalda por haberlo dado todo en la boda: "Ella tiene hernias discales y las tiene muy... Bueno, para operar. Y no debe hacer esas cosas. Pero es inevitable" ha explicado, reconociendo que a diferencia de su mujer él no bailó porque "estuve pendiente de tantas cosas que llegó un momento que me dio mucha vergüenza".

Respecto a lo que se ha dicho en los últimos días, Ángel ha desmentido entre risas las informaciones que apunta a que estuvo a punto de cancelar la boda tres semanas antes porque tenía muchas dudas, y también que Ana Herminia se comprase uno de sus vestidos de novia en el Shein. "El peluquero es su amigo, se decidió por lo que quería hacer y ya está" ha añadido, negando que 'dejase' tirada a Lorena Morlote porque no le gustaron los peinados que le hizo en las pruebas.

Y aunque no ha querido revelar qué le pareció que su madre se fuese a la Puerta del Sol a tomarse una empanada durante su enlace, sí ha respondido con firmeza a la demanda de Bárbara Rey: "Luego me critican, pero hay cosas que no os voy a contestar. En ese caso yo como demandado tendré que referirme a todos y cada uno de los hechos que se comprendan en la demanda, afirmando o negándolos, o refiriéndolos como yo crea que ocurrieron" ha sentenciado tajante, dejando claro que no tiene miedo a sentarse en el banquillo de los acusados.

Lo que está deseando ahora es irse de luna de miel con Ana: "En cuanto podamos, unos días tranquilos, para desconectar de esto" ha explicado, reconociendo que su vida no ha cambiado en nada tras la boda. "Ana y yo seguimos siendo los mismos" ha asegurado.

