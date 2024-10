Génova defiende que los presidentes vayan a Moncloa pero comprende el enfado de Ayuso

La dirección nacional del PP ha marcado distancias con el plante de la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno, pues Alberto Núñez Feijóo es partidario de mantener la institucionalidad, aunque "comprende" las motivaciones de Isabel Díaz Ayuso tras calificarla Pedro Sánchez de corrupta.



La presidenta madrileña explicó este domingo a Núñez Feijóo sus motivaciones y este le dijo que mantiene lo dicho sobre las reuniones con Sánchez, aunque comprende sus circunstancias porque el presidente del Gobierno la ha llamado corrupta, y delincuente a su pareja, según han indicado a EFE fuentes de la dirección nacional del PP.



El líder del PP sostuvo en una entrevista con El Mundo el pasado 7 de septiembre que si algún presidente no acudía a Moncloa cometería "un error".



Las mismas fuentes de Génova han incidido en que Feijóo mantiene todo lo que dijo pero es comprensivo con las motivaciones de Díaz Ayuso, sobre todo ante la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos respecto al litigio de la pareja de la presidenta madrileña con Hacienda.



En esa línea se ha pronunciado el portavoz del PP, Borja Sémper, quien este lunes en Antena 3 ha señalado que él sí hubiese acudido a Moncloa, al tiempo que ha argumentado que el enfado de Díaz Ayuso con Sánchez es "razonable".



Sémper ha defendido la institucionalidad, pero también ha apuntado que la relación entre el jefe del Ejecutivo y Díaz Ayuso "está rota" y la responsabilidad no es de la presidenta madrileña sino de Sánchez, que hace 48 horas la llamó corrupta o que dijo que su pareja es un "delincuente confeso".



También ha destacado la gravedad de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, y de que el Gobierno le defienda y no pida su dimisión.



"¿Es razonable que quien ha sido señalado y quien ha sido perjudicado esté enfadada? Pues parece razonable. Es razonable que defendamos seguir manteniendo la institucionalidad también, pero yo creo que nos podemos poner en los zapatos de todo el mundo para entender la situación", ha agregado.



También ha señalado que la presidenta madrileña "hace lo que cree oportuno y es su responsabilidad y está en su ámbito de competencia" y que a los demás solo les queda "respetarlo y analizarlo con rigor y con seriedad".



Además, ha argumentado que el jefe del Ejecutivo busca que "todo arda", "todo reviente", las relaciones entre administraciones estén rotas y todo sea un "caos" para que así no se hable de la situación de los trenes o de la corrupción.



"Esto es algo que alimenta a Pedro Sánchez y habida cuenta de lo que estamos viendo con cierto éxito", ha apostillado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es