El Cid, Daniel Luque y Oliva Soto cortan dos orejas en el festival de Curro Romero

Interesante y triunfal el cierre de temporada en la Real Maestranza de Sevilla gracias a un festival en honor al maestro Curro Romero en el que se cortaron siete orejas. El Cid, Daniel Luque y Oliva Soto fueron los triunfadores al cortar dos orejas de sus respectivos toros, mientras que Pablo Aguado también cortó una oreja. Se fueron de vacío, pero dejando actuaciones de nivel, Diego Urdiales y el novillero Javier Zulueta. En definitiva, buen resultado artístico y buena afluencia de público en este festejo a beneficio de la Hermandad de Los Gitanos y de la asociación Nuevo Futuro Sevilla, según informa la empresa Pagés.

Diego Urdiales abrió plaza con un toro de Núñez del Cuvillo al que toreó de forma excelente a la verónica. El astado manseó en el caballo y Urdiales brindó a Curro Romero, que presenció la corrida en el conocido como Palco del Aero. Diego aprovechó el mejor pitón del toro, el izquierdo, para dejar naturales llenos de sabor y torería. Fue lo más destacado de su labor porque por el derecho el animal se defendía y echaba la cara arriba. Mató de estocada y descabello y fue ovacionado.



El Cid toreó en segundo lugar al novillo de Fuente Ymbro, un animal que salió justo de fuerza pero que después se afianzó y le permitió hacer un toreo vertical con la derecha lleno de naturalidad y temple. Por ese lado cuajó al de Fuente Ymbro en una faena con momentos de gran nivel artístico que remató de gran estocada. Dos orejas.



Daniel Luque se lució en un quite por cordobinas en el tercero de la tarde, un toro de Zacarías Moreno que no estuvo sobrado de fuerza pero al que a base de temple y oficio lo metió en la muleta, logrando naturales de bella factura. También le sacó partido por el pitón derecho en una labor de torero sobrado. Inventó una faena plena de dominio exprimiendo literalmente a su enemigo. Mató de estocada y le fueron concedidas dos orejas.



Oliva Soto se lució de capa en el cuarto, primero a la verónica en el recibo y después en el galleo por chicuelinas. El toro de El Parralejo fue buen colaborador y Oliva Soto logró brillar sobre todo con la mano derecha en las primeras series, ligando y llevando larga la embestida. Aprovechó la buena embestida del toro para construir una faena de buen tono que remató bien con la espada cortando dos orejas.



Pablo Aguado toreó muy bien a la verónica al quinto, muy templado y con una estética excepcional. También brilló en el quite por delantales y en otro más que hizo por chicuelinas. El toro llegó con poco fuelle a la muleta pero permitió a Pablo dar buenos muletazos con la derecha en el inicio, rematados con un precioso trincherazo. También al natural mostró Aguado la calidad de su toreo adaptándose muy bien a la noble condición del de El Vellosino. Mató de estocada. Oreja.



El sexto de la tarde quedó mermado después de dar tres volantines en los primeros tercios. El novillero Javier Zulueta lo templó bien desde el comienzo, toreando a favor de un novillo de Jandilla de buena condición pero poca fuerza. Con la derecha toreó despacio y con empaque, gustándose y mostrando la calidad que atesora. También al natural logró buenos momentos completando una faena de suavidades y empaque hasta que el novillo se rajó. Pinchó y perdió un claro triunfo en el cierre de este festival.



Todos los toreros brindaron sus faenas a Curro Romero.

FICHA:

Se lidiaron reses de Núñez del Cuvillo, Fuente Ymbro, Zacarías Moreno, El Parralejo, El Vellosino y Jandilla, bien presentados y de juego variado.



Diego Urdiales, ovación.

El Cid, dos orejas.

Daniel Luque, dos orejas.

Oliva Soto, dos orejas.

Pablo Aguado, oreja.

Javier Zulueta, ovación.

