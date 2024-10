Márquez suma su tercera victoria a pesar de los esfuerzos de Martín

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) sumó su tercera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island, a pesar de los esfuerzos del también español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) por que no fuese así.



Márquez se acerca un poco más a los líderes de la categoría, que ahora se encuentran a veinte puntos de distancia entre Jorge Martín y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), tercero en Australia.



El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) fue la primera baja de la carrera de MotoGP al ser declarado 'no apto' tras la caída que sufrió el sábado en la 'sprint', en la que se golpeó un hombro, sin sufrir ninguna fractura pero si muchas molestias, que han aconsejado descanso al piloto del Puerto de Mazarrón.



No estuvo demasiado afortunado Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) al que en la salida le derrapó muchísimo la rueda trasera de su moto y mientras Jorge Martín salió como una exhalación, el ocho veces campeón del mundo tuvo que buscar todos los huecos posibles para alcanzar la sexta posición en el primer parcial del circuito australiano después de haber perdido numerosos puestos.



Luego se pudo comprobar que la protección de la visera del casco que se quitó justo antes de la salida se quedó en el suelo por delante de la rueda trasera de su moto y eso fue lo que provocó que el exagerado 'derrapaje' de la misma, que resbaló sobre el plástico.



Martín tiró como una exhalación y ya en la primera vuelta consiguió cuatro décimas de segundo de ventaja sobre los italianos Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) tras ellos.



Por entonces Marc Márquez era sexto, llegando a la cola de ese cuarteto perseguidor de un sólido líder.



En la tercera vuelta cumplió con su sanción de 'vuelta larga' el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y en la siguiente lo hizo Marco Bezzecchi, quien fue sancionado por tirar a final de recta durante la carrera 'sprint' al español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).



En el mismo momento y punto en el que Bezzecchi cumplía con su sanción, curva cuatro, Marc Márquez aprovechó el error de Brad Binder, que se fue largo, para superarlo y ponerse en cuarta posición, en un punto en el que una vuelta más tarde el italiano se iba por los suelos.



En la apurada de frenada de final de recta, al comienzo de la sexta vuelta, Marc Márquez ya daba cuenta de Morbidelli para situarse en posición de podio y con pocos metros de distancia respecto a Bagnaia, además de protagonizar la vuelta rápida de carrera y nuevo récord con un tiempo de 1:28.056.



Dos vueltas más tarde, en el octavo giro, Marc Márquez volvió a establecer un nuevo récord al rodar en 1:27.900 para 'cazar' el rebufo de la moto de un 'Pecco' Bagnaia que se mantuvo estable en las diferencias respecto a Jorge Martín.



A ritmo de récord de vuelta rápida nuevamente, Marc Márquez alcanzó a Bagnaia y se pegó al rebufo de su moto para recortar ambos las distancias con Jorge Martín, quien en la undécima vuelta apenas contaba con seis décimas de segundo de adelanto.



En el duodécimo giro de carrera, un error de Jorge Martín fue aprovechado por Bagnaia y Márquez para superarlo, pero el líder del mundial recuperó la primera posición instantes después, con un Marc Márquez que aprovechó esos instantes para superar a Bagnaia y ponerse tras la estela de Martín.



Tras el 'aviso' recibido, Jorge Martín se mantuvo firme en la primera plaza, pero sabedor de que Marc Márquez iba pegado a la estela de su moto y 'Pecco' Bagnaia intentaba aguantar el ritmo de la cabeza de carrera, pero ya rodaba cuatro décimas de segundo más lento que ellos.



A diez vueltas del final, en el decimoctavo giro, Martín y Márquez ya tenían una ventaja de dos segundos respecto a Bagnaia, que mantenía otros cuatro de diferencia respecto a su grupo perseguidor, formado por Morbidelli y también con Enea Bastianini, Brad Binder, Fabio di Giannantonio y Maverick Viñales.



Delante, Marc Márquez se mantuvo pegado al rebufo de la moto de Jorge Martín, dando la impresión de estar estudiando el mejor momento para superar al líder del mundial y adjudicarse así su tercera victoria de la temporada, tras las conseguidas en Motorland Alcañiz y Misano Adriático.



Y así fue como a cuatro vueltas del final Marc Márquez vio la oportunidad y superó a Jorge Martín para liderar por primera vez la carrera, pero en la recta australiana el líder del mundial aprovechó la potencia de su moto para recuperar la posición, pero nuevamente en la curva cuatro de la siguiente vuelta, Márquez recuperó el primer puesto.



Las dos vueltas finales fueron de auténtico infarto, pues a pesar de estar jugándose una caída que le restase toda la ventaja conseguida sobre 'Pecco' Bagnaia, Jorge Martín no arrojó la toalla e intentó recuperar, sin éxito, la primera posición, que acabó en manos del ocho veces campeón del mundo, con Bagnaia tercero.



La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, lo que suponían seis Ducati en las seis primeras posiciones, con la KTM de Brad Binder séptima, delante de Maverick Viñales, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

