Muere un décimo mono por brote de melioidosis en el zoo de Hong Kong

Los Jardines Zoológicos y Botánicos de Hong Kong confirmaron este domingo la muerte de un décimo mono, supuestamente a causa de un brote de melioidosis, una enfermedad infecciosa que afecta tanto a humanos como a animales.



El último ejemplar, que llevaba aislado desde el miércoles tras mostrar un comportamiento inusual, fue hallado sin vida el sábado, un día después de que se confirmara que la causa de la muerte previa de otros nueve primates estuvo asociada a esa infección bacteriana.



La melioidosis, causada por la bacteria Burkholderia pseudomallei -que se encuentra en suelos y aguas fangosas-, se transmite principalmente a través del contacto con tierra o aguas superficiales contaminadas, así como por abrasiones cutáneas, inhalación de polvo o gotas contaminadas y el consumo de agua no potable.



Su periodo de incubación oscila entre dos y cuatro semanas, la tasa de letalidad varía entre el 40 y el 75 % y no cuenta con una vacuna específica, aunque puede tratarse con antibióticos.



El Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación llevará a cabo una necropsia para determinar si la causa de la muerte coincide con los casos anteriores.



Mientras, el Departamento de Ocio y Servicios Culturales de la excolonia ha cerrado temporalmente la sección de mamíferos del zoológico para facilitar un seguimiento minucioso de las condiciones de los animales.



Los empleados cuentan con equipos de protección, su salud está siendo supervisada y hasta el momento ha sido normal.



El secretario de Cultura, Deportes y Turismo, Kevin Yeung, sugirió que la causa del brote podría estar relacionada con unas excavaciones realizadas a principios de octubre durante obras de reparación de cañerías en una zona de jardineras cercana.



"Es posible que los trabajadores hayan introducido la contaminación en las jaulas al calzar zapatos con dicha tierra", afirmó Yeung.



La semana pasada murieron nueve animales, entre ellos un mono De Brazza, cuatro monos saki de cara blanca y tres titís de cara de algodón, una especie endémica de las selvas tropicales de Colombia que se considera en peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.



La melioidosis es una enfermedad endémica en Hong Kong, donde en lo que va de este año las autoridades sanitarias han reportado 19 casos -entre ellos uno humano- frente a los 14 notificados en 2023.



El doctor Edwin Tsui, controlador del Centro de Protección de la Salud, indicó que los contagios registrados este año son esporádicos y no agrupados, lo que sugiere que no hay una tendencia a la escalada, y precisó que ninguno de los casos humanos está relacionado con el zoológico.



En 2022, la excolonia británica ya experimentó un brote generalizado de melioidosis, con docenas de casos reportados en el barrio de Sham Shui Po.

