Derriban un dron en las afueras de Moscú, según las autoridades rusas

Las autoridades rusas informaron la madrugada de este domingo del derribo de un dron en la localidad de Ramenskoye, a unos 45 kilómetros de Moscú.



El alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, escribió en Telegram que el aparato no tripulado se dirigía a la capital rusa.



"Según datos preliminares, no se registraron daños ni víctimas", señaló.



El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó más tarde el ataque frustrado en la región de Moscú e informó del derribo de un total de 110 drones enemigos sobre siete regiones rusas a lo largo de la noche pasada.



Gran parte de esos aparatos - 43 - fueron destruidos en la región de Kursk, en la frontera con Ucrania, indica el comunicado castrense.



El mes pasado otro ataque masivo con drones ucraniano contra varias regiones rusas dejó una muerte en Ramenskoye.



La víspera, otro aparato no tripulado fue derribado en San Petersburgo, incidente que dejó temporalmente sin electricidad a los residentes de un barrio.

