Trump confirma que habló con Netanyahu tras el fallido ataque a su residencia

El expresidente y candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales, Donald Trump, confirmó este sábado que habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras el fallido ataque a su residencia privada, atribuido a Hizbulá.



En un mitin en Pensilvania, Trump confirmó que Netanyahu lo llamó hoy, aunque no mencionó explícitamente que hablaran sobre el dron que impactó en Cesárea (en el centro del Estado hebreo) y que iba dirigido a la residencia del israelí en esa ciudad.



El republicano aseguró en el acto que Israel se encuentra "mucho mejor que hace tres meses" gracias a que el primer ministro israelí "no escucha a Joe Biden": "Si lo escuchara, (el país) no estaría en esta posición".



Trump también bromeó con que Biden es un "gran experto en política exterior" porque si se hace "exactamente lo contrario a lo que él sugiere" uno pasará a ser "el mejor presidente de la historia" en materia de política internacional.



Y aseguró que Harris es peor que Biden porque no es tan inteligente como él, aunque aclaró: "No estoy diciendo que él sea la persona más lista".



El expresidente dio un mitin en Latrobe, en Pensilvania, al mismo tiempo que la candidata demócrata Kamala Harris hablaba a sus votantes en un acto en Atlanta, en Georgia.



El expresidente volvió a centrar gran parte de su discurso en la inmigración, comparándola con una invasión y prometiendo a sus electores que llevará a cabo una deportación masiva para liberar al país si es elegido presidente.

