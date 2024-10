Sinner gana a Alcaraz en Riad y refuerza su dominio

El duelo entre los nuevos dominadores del tenis mundial, los que hace tiempo ya se reparten los grandes éxitos, acabó del lado del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner que reforzó su dominio en la temporada con el triunfo en la lujosa exhibición de Riad y también sus emolumentos al ganar un suculento bote de seis millones de dólares.



Sinner fue el rey de entre los seis reyes que iniciaron este evento, sin precedentes, en Arabia Saudí después de remontar al español Carlos Alcaraz, el número dos del circuito, que no pudo interponerse en el excelso juego de un transalpino que ganó por 6-7(5), 6-3 y 6-3.



El tenista de San Cándido maquilló los cara a cara recientes. Aunque el duelo no entrará en las estadísticas al no ser un evento oficial, palió la sangría, al menos moralmente, en los choques particulares con el español con el que pierde en las estadísticas.



De once partidos anteriores, el murciano había ganado siete. Pero sobre todo, los tres últimos, los tres de esta temporada.



Pero el nivel de Sinner es incontestable, sobre todo en este tramo final de curso, donde ha acaparado siete títulos en este 2024, entre ellos sus primeros Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia. El cómputo total a lo largo de su carrera son diecisiete trofeos.



No habrá trofeo significativo en Riad pero si un cheque de seis millones de dólares que sumará al millón y medio que cada jugador tenía asegurado por su participación en The Veniu, en Riad.



Alcaraz tuvo el partido controlado pero no fue capaz de evitar el crecimiento de su rival. Tiene los otros dos grandes del curso, Wimbledon y Roland Garros y ya suma cuatro Grand Slams, dieciséis éxitos en total, cuatro en este curso y una plata olímpica, en París 2024.



Nadie sigue el ritmo de Alcaraz y Sinner. El español fue capaz de reaccionar en los dos primeros sets cuando afrontó el duelo con una rotura prematura. Así ocurrió en la manga inicial donde enmendó un 4-1 adverso que igualó y llevó al tie break donde ganó.



En el segundo pasó igual. Pero Sinner volvió a quebrar en el séptimo y ya aceleró para llevar el 4-3 al 6-3 con el que igualó el duelo. Después voló. Más ágil y acertado impidió que Alcaraz volviera al partido que cerró después de dos horas y veintiún minutos. El nuevo clásico y el botín fue para Sinner. Habrá más.

