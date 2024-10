Ángel Cristo Jr. se muestra sin miedo por la demanda de su madre

Después de la 'gran boda' de Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. que vivimos el pasado jueves en Alcalá de Henares, muchas han sido las críticas recibidas... poca comida, poca organización y, ¿poco amor?

A pesar de los comentarios negativos, éramos testigos de cómo Ángel Cristo Jr y Ana Herminia llegaban a su casa en el día de ayer después de vivir el día más importante de sus vidas y aseguraban que fue una boda familiar, a pesar de la sonada ausencia de su hermana y de su madre: "Familiar porque nuestros amigos, seres queridos, son nuestra familia, una boda pequeña con la gente que queremos que esté".

Además, Ángel confesaba que fue el enlace que soñaba: "Sí. Sí, he visto a toda la gente que quiero, que me quiere, que nos quiere. A la familia de Ana, a mi familia", a pesar de que "muchos no han podido venir".

Tras conocer que la demanda de Bárbara Rey ha sido admitida a trámite, el exconcursante de 'Supervivientes' no podía evitar reírse cuando se lo comentaban y dejaba claro que no piensa en eso: "Yo en Ana. ¿en quién voy a pensar? Bueno, muy feliz".

De esta manera parece que el hijo de la vedette no tiene miedo a la demanda que ha interpuesto su madre contra él y contra muchos profesionales de la comunicación por las informaciones que han vertido en los últimos meses.

