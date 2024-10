El colectivo 'This Humid House' de Singapur gana la VII edición de 'Flora' de Córdoba

El colectivo 'This Humid House' de Singapur, con su instalación 'Entre magnolios' ubicada en patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, ha logrado el primer premio del VII Festival de las Flores de Córdoba 'Flora 2024', dotado con 25.000 euros, por su "perfecta adecuación al tema 'Multiespecie', un diálogo con el espacio, uso de material local y originalidad".



Además, según ha informado la organización, el segundo premio, de 10.000 euros, ha recaído en la artista estadounidense Emily Thompson por su instalación "Inversiones" ubicada en el patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba y sobre la que el jurado ha destacado "su excepcional ejecución, belleza y ambición".



Utilizando mayoritariamente material vegetal local, This Humid House mezcla diferentes tipos de hábitats, logrando una instalación de clara inspiración multiespecie, ya que las formas que la componen recuerdan a hojarascas, nidos –esa convivencia feliz entre edificios humanos y hogares animales– y formas biomórficas que remiten a colmenas y hormigueros, destaca el jurado.



Con estas relaciones simbióticas entre flora, fauna y humanos, los artistas exploran un posible hábitat compartido, acompañado por un paisaje sonoro que fusiona grabaciones de campo de la naturaleza en Singapur con poemas del período de Al-Ándalus que celebran la naturaleza.



Por su lado, la habitual conexión entre el arte y la botánica se invierte en la instalación de Thompson, ya que en vez de mosaicos y relieves que imitan flores y plantas, aquí son ellas –vivas y muertas– las que dan vida a la piedra.



Thompson ha elegido el lugar más sobrio y monolítico del edificio, el muro sur del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba para crear tres paisajes que tienen algo de fantástico, elegíaco y esperanzador, a pesar de su aparente dureza.



Como tres ventanas abiertas en el muro, la instalación central homenajea uno de los árboles más icónicos de Andalucía, el olivo, que aquí renace en un nuevo hábitat, mientras las dos instalaciones laterales remiten a las decoraciones vegetales del Mihrab.



Durante la entrega de premios que ha tenido lugar en la Sala Orive de Córdoba, María Van de Eynde, directora de Flora ha subrayado que lo que durante estos días ocurre en Córdoba es "algo único", ya no solo para "los amantes del arte floral contemporáneo", sino para "cualquier persona interesada en la botánica y sus conexiones con el arte y la cultura".



Por su lado, Emilio Ruiz Mateo, director artístico del festival ha destacado que la idea "idea de sostenibilidad no se centra solo en el cuidado del medio ambiente, esa lucha tan compleja como necesaria, sino en la generación de talento".



Ambos han felicitado a los cinco creadores participantes por la alta calidad de los proyectos que han desarrollado en los patios, en los que prima la excelencia artística tanto a nivel conceptual como estético, mientras que también han puesto en valor la gran acogida que están teniendo las actividades entre la ciudadanía



Además de los artistas ganadores, este año participan en el festival otros tres creadores florales de gran prestigio internacional como Carolin Ruggaber con una obra titulada 'Fusión' expuesta en el Palacio de Orive; Eugenio Ampudia en colaboración con Alejandro Banegas con 'Un pensamiento vegetal' en Vimcorsa; y Coyote Flowers con 'El ser deshilachado' en el Palacio de Viana.

