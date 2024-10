El VAR y la velocidad del Valladolid deciden en Mendizorroza

El VAR y la velocidad del Real Valladolid decidieron este viernes en Mendizorroza (2-3), donde el videoarbitraje entró en dos ocasiones, para anular un gol del Deportivo Alavés y abrir la puerta a un penalti a favor del equipo visitante, que venció en la décima jornada de LaLiga EA Sports tras ocho encuentros sin hacerlo.



El equipo vasco se adelantó pronto con un gol lejano de Toni Martínez y el conjunto pucelano logró el empate de penalti (Sylla) poco después, para materializar la remontada en una segunda mitad loca.



Jon Guridi fue el protagonista tras el paso por vestuarios. El VAR le anuló un gol por fuera de juego y poco después desde la sala VOR detuvieron el encuentro para indicar mano del guipuzcoano.



Amallah y Anuar dieron la vuelta al partido en solo cuatro minutos y el Valladolid volvió a ganar ocho jornadas después, mientras que el Alavés sumó su cuarta derrota consecutiva.



Los vascos se adelantaron rápido, a los seis minutos, con un tanto de Toni Martínez, que encontró un hueco desde fuera del área para superar a Hein por bajo, junto a su poste derecho.



No fue la única ocasión que generaron los de Luis García Plaza, que jugaron la primera fase del partido en el campo de su rival.



Sin embargo, un contragolpe de los pucelanos dejó solo a Anuar delante de Antonio Sivera, que derribó al delantero marroquí con claridad dentro del área.



El exalbiazul Mamadou Sylla anotó la pena máxima y el partido volvió a empezar (1-1).



El guion cambió poco tras el gol de los vallisoletanos. El Alavés continuó en poder del balón y apretando arriba cuando no lo tenía. Pero los de Pezzolano lanzaron varios contragolpes veloces que generaron peligro en la zaga local.



Los vitorianos estuvieron cerca de recuperar la ventaja a través del balón parado, pero lo evitó Hein, bien colocado en los remates que intentó un Glorioso mandón.



En la recta final de la primera parte, los pucelanos dieron un paso al frente, rondaron la portería rival y metieron el miedo en el cuerpo de los albiazules. De hecho, tuvieron la mejor ocasión en juego con un disparo de Mario Martín que despejó un gran Antonio Sivera.



El conjunto vitoriano recuperó el sitio tras pasar vestuarios y volvió a empujar hacia la portería visitante. El VAR entró en escena para anular un madrugador tanto de Jon Guridi por un milimétrico fuera de juego previo de Carlos Vicente, que asistió para que el guipuzcoano empujara el balón.



El balón parado volvía a ser una buena arma para el Alavés, mientras que el Valladolid insistía en sus casi perfectos contragolpes.



En uno de esos arranques, Abdel Abqar apareció en el minuto 68 para evitar un pase de gol que hubiese cambiado el resultado.



De hecho, en cuatro minutos cambió el partido. Tras el saque de esquina posterior el VAR volvió a aparecer y el árbitro señaló la pena máxima por mano de Jon Guridi, ante la indignación del conjunto local.



Amallah logró el segundo tanto y con el Alavés volcado a por el empate, el Valladolid volvió a pillar a la zaga local al contragolpe. Mamadou Sylla se lanzó a la carrera y sirvió en bandeja el tercer tanto a Anuar.



El choque se enredó mucho en la última fase con varios encontronazos y un estadio desquiciado con las decisiones del colegiado.



A Luis García Plaza no le funcionaron los cambios, al Alavés le entraron las prisas y aunque Kike García recortó distancias era demasiado tarde y el Valladolid solo tuvo que esperar al pitido final.



- Ficha técnica:



2 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Diarra, Abqar, Manu Sánchez; Guevara, Blanco (Jordán, min.60), Carlos Vicente, Guridi (Rebbach, min.74), Conechny (Romero, min.60); y Toni Martínez (Villalibre, min.74).



3 - Real Valladolid: Hein; Luis Pérez, Javi Sánchez (Juma, min.73), David Torres, Chasco; Mario Martín (Pérez, min.73), Cömert, Moro, Anuar (Juric, min.89); Amallah (Meseguer, min.74) y Sylla (Latasa, min.84).



Goles: 1-0, min.6: Martínez. 1-1, min.17: Sylla, de penalti. 1-2, min.72: Amallah, de penalti. 1-3, min.76: Anuar. 2-3, min.97: Kike García.



Árbitro: Melero López (Colegio Andaluz). Expulsó a Kike García (min.98) por doble amarilla por protestar. Amonestó a los jugadores locales Diarra (min.69), Sánchez (min.79) y Tenaglia (min.81), y a los visitantes Moro (min.57) y Latasa (min.94).



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.904 espectadores.

