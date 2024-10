Aitor Esteban: el PP de Feijóo se ha "encargado" de estar cada vez "más lejos" del PNV

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que el PP de Alberto Núñez Feijóo se "ha encargado con gestos innecesarios" de que el PNV se sienta "más lejos" de los populares.



"El equipo que Feijóo se trajo de Galicia (a la dirección del PP) tiene una cultura de mayoría absoluta, no están nada acertados", y desde el principio de la legislatura siguen "una estrategia absolutamente equivocada de intentar embarrar" la política española, ha declarado Esteban en una entrevista en RNE.



Ha explicado que actualmente ya "no es solo" que el PP tenga que contar con Vox lo que impide acuerdos con su partido, sino "muchísimas políticas del PP" que están "absolutamente enfrente" de las del PNV en cuestiones como la amnistía, el autogobierno vasco o la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra.



Esteban ha sostenido que el PNV "intenta dar gobernabilidad al Estado" y que "la mayoría posible es la que hay", aunque sea "complicada y con contradicciones".



En este sentido, ha señalado que seguirán apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez aunque no apruebe los Presupuestos para intentar "implementar el acuerdo de investidura".



No obstante, se ha mostrado "un poco más optimista que hace dos semanas" sobre su aprobación. "Algunos movimientos y conversaciones que estaban parados han vuelto, y no solo con nosotros, también por parte de algunos partidos", ha aclarado.



Sobre el "caso Koldo", ha dicho que quedan "muchísimas cosas" por aclarar, pero ha valorado que Pedro Sánchez "tomó medidas" al sacar de su Gobierno a José Luis Ábalos y el PSOE al echarle de su grupo parlamentario. "El movimiento del PSOE de cortar con Ábalos, al PP no se lo he visto hacer nunca", ha comparado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es