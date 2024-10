EE.UU. imputa a un exespía indio por asesinato fallido de líder separatista sij en 2023

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la imputación de un exempleado de los servicios de inteligencia de la India por orquestar el asesinato fallido de un líder separatista sij de nacionalidad estadounidense en Nueva York en 2023.



Vikash Yadav, de 39 años, ha sido acusado de encargar un asesinato y blanquear dinero un día después de que el Gobierno de EE.UU. y el de la India mantuvieran una reunión para poner en común sus investigaciones del intento de asesinato del líder separatista sij Gurpatwant Singh Pannun.



Pannun es el fundador de Sijs para la Justicia, una organización con base en Estados Unidos acusada por la India de promover actos terroristas y radicalizar a la juventud en favor del movimiento separatista khalistaní, que busca la creación de una patria independiente para los sijs en el Punjab indio.



"Como se alega, el año pasado frustramos un intento por parte de Vikash Yadav, un empleado del Gobierno indio, y su cómplice Nikhil Gupta, para asesinar a un ciudadano estadounidense en territorio estadounidense", dijo en un comunicado el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland.



De acuerdo con la investigación, en mayo de 2023, Yadav reclutó a Gupta para que contratara a un sicario que resultó ser un agente encubierto estadounidense, lo que frustró meses después sus planes para asesinar a Pannun, a quien la Fiscalía no identifica por su nombre.



La Justicia de EE.UU., que ya imputó anteriormente a Gupta, sostenía que un alto funcionario de la India estaba detrás de la contratación de un grupo de personas para asesinar a Pannun, pero Nueva Delhi negó en todo momento su implicación en el complot, lo que tensó sus relaciones.



Según The Washington Post, EE.UU. había evitado imputar a Yadav hasta ahora por temor a que se rompieran las relaciones con el Gobierno indio y a la espera de que este hiciera una investigación seria.



Las autoridades indias presentes ayer en Washington confirmaron al Departamento de Estado que el alto funcionario acusado por la Fiscalía estadounidense de urdir el complot ya no formaba parte del Gobierno indio.



Las acusaciones se produjeron meses después de que Canadá implicase a Nueva Delhi en el asesinato de otro líder separatista sij en suelo canadiense, Hardeep Singh Nijjar, lo que provocó una crisis diplomática entre ambos países.



Este lunes, Canadá anunció la expulsión del embajador de la India, Sanjay Kumar Verma, y otros cinco diplomáticos indios después de que la Policía Montada de Canadá los acusase de estar vinculados con una campaña de asesinatos.

