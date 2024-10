El Parlamento rechaza declarar 'persona non grata' a Juan Carlos I

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox y la abstención del PSOE-A, la proposición no de ley (PNL) defendida por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía para declarar al Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, "persona non grata".

El portavoz del grupo proponente, José Ignacio García, se ha encargado de la defensa de esta iniciativa, que ha contado con el apoyo del grupo Por Andalucía, y que el PP-A planteó a Adelante en la reunión de la Junta de Portavoces que validó el orden del día de este Pleno que la retirase antes de su debate.

En concreto, la PNL planteaba que el Parlamento acordase "declarar a Juan Carlos de Borbón y Borbón 'persona non grata' por las múltiples actividades que durante todo su ejercicio como jefe del Estado y con posterioridad a su renuncia ha venido cometiendo, con los únicos objetivos de enriquecerse personalmente y legarle su fortuna a su familia".

En defensa de la iniciativa, José Ignacio García ha dicho que iba a beneficiarse del "privilegio" de ser parlamentario para hablar de los "desmanes" de la monarquía, porque, "si no fuera diputado, mañana me imputaría la Audiencia Nacional" por ello, porque "en este país te lleva a la cárcel" criticar así a la monarquía, según ha afirmado.

El portavoz de Adelante ha defendido que hablar de esta cuestión "sí es importante", y que Juan Carlos de Borbón "no se merece los honores de los que hoy disfruta", por razones como por que "está huido de la justicia en una dictadura que está legitimando sólo con su presencia ahí", porque "no quiere dar la cara" en España, donde se han "utilizado recursos públicos, fondos reservados, para tapar todo tipo de escándalos", ha denunciado.

"La corrupción está intrínsecamente en el propio ADN de la monarquía española", ha aseverado José Ignacio García, que ha concluido su intervención animando a "abrir un debate sobre quién se merece que el pueblo andaluz le muestre sus respetos".

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Juan José Salvador ha comenzado su intervención señalando que "jamás pensó" que se podría "encontrar debatiendo una iniciativa como esta" en el Parlamento andaluz, "y mucho menos en el momento actual en el que vivimos", en el que "está en juego el respeto al orden constitucional, a la separación de poderes, el modelo autonómico, la defensa de la igualdad de todos los españoles y, por supuesto, la legalidad vigente", ha apostillado.

Dicho esto, el diputado 'popular' ha sostenido que "el pueblo andaluz no quiere crispación en la vida política", sino que quiere "gestión, polémica y convivencia", y frente al "radicalismo" quiere "sensatez", y ha cuestionado que "reprobar" al Rey emérito sea "una cuestión trascendental" para el Parlamento andaluz, tras lo que ha animado a Adelante a "no malgastar su espacio" en la Cámara "con propuestas como ésta", cuando "la monarquía encarna el consenso, la moderación, la unidad, la convivencia, el pasado, un presente atemperado y una garantía de futuro", ha sentenciado.

El parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar ha avanzado durante su intervención que su grupo no iba a respaldar esta iniciativa, y ha expresado su "frustración" por tener que estar "diez minutos" en el Pleno "hablando de las andanzas del Rey emérito" en lugar de hacerlo de otras cuestiones como que el Gobierno de Juanma Moreno "está preparando unos Presupuestos que con seguridad mantendrán, si no incrementarán, los regalos fiscales a los ricos" a la vez que "nos viene a decir que ya no puede mantener el Estado del bienestar".

El representante socialista ha dado la "enhorabuena" al portavoz de Adelante porque "va a conseguir titulares con esta iniciativa", pero le ha advertido de que "no habremos hecho nada productivo para mejorar la vida de los andaluces" con ella.

Por su parte, el diputado de Vox Benito Morillo ha rechazado también esta PNL de Adelante y ha considerado que "no es un pronunciamiento contra el rey emérito, sino un ataque contra la Corona y la España que desprecian" desde dicho grupo, y en esa línea ha reivindicado la monarquía como "una institución clave que garantiza la estabilidad política, la continuidad histórica y el respeto a la Constitución de 1978", así como que "representa la unidad indisoluble de España y garantiza la integridad territorial frente a separatistas de extrema izquierda".

El parlamentario de Vox ha denunciado que la iniciativa de Adelante solo busca "perversos objetivos", como "instaurar un sistema político populista de corte comunista, que rechace el sistema liberal-democrático actual", para cuya consecución la monarquía les supone "un obstáculo", ha añadido, y en esa línea ha aseverado que "defender la monarquía es defender la libertad, el Estado de derecho y la economía de mercado".

Finalmente, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha tachado de "ladrón" al Rey emérito, del que ha dicho que "sabemos que desfalcó a la Hacienda pública", y del que ha criticado que "durante décadas su fortuna ha sido un secreto", pero ahora se sabe, según ha criticado, que "se usó dinero público" y "reservado" de los españoles "para pagar desmanes" del jefe del Estado, y que se podría haber usado "para pagar la dependencia" o la construcción de hospitales, ha sostenido.

"Personajes de este tipo nos deberían avergonzar a todos", ha aseverado también Esperanza Gómez, que ha retratado también a Juan Carlos I como un "comisionista", y al que ha afeado una actitud "tremendamente machista" hacia su esposa, la reina Sofía, "a la que ha humillado bajo el terrible mantra de que 'calladita estás más guapa'", ha denunciado la diputada para apostillar que eso demostraría que "la violencia machista se puede dar incluso en las más altas instituciones del Estado".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es