El Ejército de Israel confirma la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar

El Ejército de Israel confirmó este jueves la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, autor intelectual de los ataques del 7 de octubre, a quién dijeron haber eliminado ayer en el sur de la Franja.



"Yahya Sinwar fue eliminado después de esconderse durante el año pasado detrás de la población civil de Gaza, tanto sobre la superficie como bajo tierra en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza", detalló un comunicado castrense.

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, había confirmado la noche de este jueves la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un mensaje que envió a otros responsables de Exteriores de otros países.



"El maestro asesino Yahya Sinwar, responsable de la masacre y las atrocidades del 7 de octubre, ha sido asesinado por soldados israelíes", reza el mensaje difundido por su oficina.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado sobre el asesinato por parte del Ejército israelí del máximo líder de Hamás y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, que, “personalmente”, no lo “echará de menos”.



“Es ampliamente reconocido como el arquitecto de los ataques terroristas contra Israel de octubre de 2023. Los he condenado, todos los aliados los han condenado. Todas las almas razonables del mundo los han condenado. Así que si ha muerto, yo personalmente no lo echaré de menos”, afirmó Rutte en una rueda de prensa en Bruselas.



El anuncio se produce poco después de que el Ejército anunciara haber bombardeado una escuela en el campamento de refugiados de Yabalia (norte), supuestamente usada como "centro de mando y control" de la Yihad y de Hamás, en un ataque en el que ya han muerto al menos 28 personas y otras 150 han resultado heridas, según la oficia de medios del Gobierno de Hamás.

Líder político

El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar asumió el pasado 6 de agosto también las riendas del buró político del grupo islamista, tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán en un ataque atribuido a Israel.



Sinwar, quien pasó 22 años en una cárcel israelí hasta su liberación en 2011 durante el intercambio de más de 1.000 presos palestinos a cambio del soldado israelí Gilad Shalit quien estaba retenido en Gaza, ha sido descrito por quienes le interrogaron como una persona «extremadamente inteligente».



Desde el inicio de la guerra en Gaza hace más de un año, su paradero ha sido prácticamente desconocido para Israel, quien auguraba que el líder de Hamás estaría en los túneles, cerca de algunos del centenar de rehenes que siguen en el enclave a modo de protección.



Nacido en Jan Yunis, bastión de apoyo palestino a la organización de los Hermanos Musulmanes, Sinwar fue arrestado por primera vez por Israel en 1982, con 19 años, por «actividades islámicas», época en la que se ganó la confianza del fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yassin.



Dos años después de la fundación de Hamás en 1987, Sinwar creó la temida división de seguridad interna del grupo, Al Majd, guardiana de la «moralidad islámica» y azote de cualquier sospechoso de colaborar con Israel.

