5 consejos para aliviar las hemorroides.

A pesar del fuerte dolor que causan las hemorroides, es común que los pacientes sientan vergüenza de pedir ayuda para aliviar su condición. Sin embargo, al informarse de forma adecuada sobre por qué se inflaman y entender que productos como Proctolog Pomada ofrecen un alivio rápido, el paciente puede liberarse de todo tipo de incomodidad rectal. A continuación, te damos unos tips útiles que mejorarán la eficiencia del medicamento.

¿Qué es lo que provoca que aparezcan las hemorroides?

A muchos pacientes les ocurre que no notan una señal de aviso de que las venas del ano se están inflamando, produciendo lo que conocemos como hemorroides. Sin embargo, en sí, las hemorroides son una alerta de que algo no está bien, o bien, ha ocurrido un sobreesfuerzo. Entre las causas más comunes de la aparición de las hemorroides están:

No estás incluyendo suficiente fibra en tu dieta.

Has sufrido un episodio de diarrea o, por el contrario, tienes estreñimiento.

Te has sentado mucho tiempo en la taza del baño o, hiciste mucho esfuerzo durante tus deposiciones.

Levantas constantemente objetos muy pesados.

Se han debilitado o estirado los tejidos que soportan el ano y el recto; vale mencionar que esto es muy común en el embarazo. Por esta misma causa, también se es propenso a sufrir hemorroides durante la vejez.

La obesidad también puede causar hemorroides.

Tener relaciones sexuales anales.

Detectar la causa de la aparición de las hemorroides es útil para evitar que vuelvan a inflamarse las venas, y también tomando las previsiones correctas.

Síntomas que indican que tienes hemorroides

Reconocer un síntoma es importantísimo para identificar que tienes hemorroides, además de qué tipo son, por cuanto, el tratamiento puede variar de acuerdo a si su ubicación es externa o interna.

Hemorroides internas

Aunque por lo general no causan molestia ni se ven, las hemorroides internas pueden detectarse a través de los siguientes signos:

Sangrado durante la defecación. En tanto, si observas que al limpiarte hay sangre en el papel, o bien en el inodoro, es posible que sufras de hemorroides internas.

En caso de haber irritación y dolor, es posible que se trate de una hemorroide protruida o prolapsada.

Hemorroides externas

Son las más comunes, pues se ven y se pueden presentar signos y síntomas como:

Irritación o picazón en la zona anal.

Molestia o dolor. Algunos pacientes lo describen como tener astillas de madera punzando el ano.

Hinchazón en el ano.

Sangrado.

Ahora bien, con las hemorroides externas también pueden presentarse las venas trombosadas. Estas son aquellas que se forman por un coágulo de sangre que se acumula en la hemorroide. Los signos o síntomas que indican que hay un trombo en la hemorroide son:

Dolor fuerte.

Inflamación.

Bulto descolorido y duro alrededor del ano.

Diagnóstico de hemorroides

No todos los pacientes sabrán identificar la diferencia entre los síntomas, por lo que se recomienda acudir con un especialista que realice un diagnóstico oportuno de la condición. Ahora bien, esto no quiere decir que no se puedan tratar en casa, con una receta médica adecuada. Por ejemplo, puedes usar cremas como Proctolog para aliviar los síntomas.

En caso de que estés sangrando, o bien las hemorroides no se alivian pasada una semana, lo mejor es acudir a cita con el especialista. No obstante, debes saber que el sangrado rectal no siempre se debe a que tengas hemorroides. Por ejemplo, si has cambiado de dieta, puede que la consistencia y color de tus heces cambie y produzca alguna alteración en el área rectal que haga que sangre.

Por otro lado, enfermedades como el cáncer anal o colorrectal también producen sangrado. Sin embargo, para diagnosticar patologías como estas debe haber más síntomas que generen sospecha.

¿Cuándo hay que preocuparse por las hemorroides?

Si las hemorroides con sangrado abundante vienen acompañadas de más síntomas como aturdimiento, mareos y/o desmayos, es de carácter de emergencia, por eso, debes buscar atención médica inmediata. Esto se debe a que hay complicaciones que pueden incluir:

Hemorroide estrangulada: es decir, que la hemorroide interna no tiene suministro de sangre, causando un dolor insoportable.

es decir, que la hemorroide interna no tiene suministro de sangre, causando un dolor insoportable. Coágulo sanguíneo: como ya se mencionó, una hemorroide trombosada es un coágulo en la hemorroide. Si bien no es peligrosa, es necesario drenarla rápido, ya que el paciente siente un dolor horrible.

como ya se mencionó, una hemorroide trombosada es un coágulo en la hemorroide. Si bien no es peligrosa, es necesario drenarla rápido, ya que el paciente siente un dolor horrible. Anemia: cuando se pierde mucha sangre con las hemorroides se tiene el riesgo de padecer anemia, lo que, a su vez, generará otros problemas en la salud de tu organismo.

5 formas para aliviar rápido las hemorroides

Por lo general, productos de venta libre como cremas, ungüentos, supositorios y compresas alivian las molestias que ocasionan las hemorroides. Esto debido a que están compuestos de hidrocortisona que ayuda a reducir la comezón y dolor. Sin embargo, estos no pueden usarse por más de una semana, por lo que ayudar a su efectividad con otros remedios será suficiente para aliviar las hemorroides.

Baños tibios

Los baños de asientos tibios siempre han sido el mejor remedio casero para las hemorroides. Bien puedes meterte en una tina, o colocar un recipiente de plástico con agua tibia dentro del sanitario y sentarte durante 20 minutos ayuda con el dolor. Puedes hacerlo cada vez que vayas a evacuar para relajar la zona.

Ablandadores

Si las hemorroides son por causa del estreñimiento, debes ablandar tus heces para evitar que las hemorroides se compliquen. Para evacuar de forma rápida y sin molestias, puedes consumir alimentos o suplementos que contengan fibra. En algunos casos, se recomienda el uso de supositorios para evitar la expulsión de heces duras.

Toallitas relajantes

No se recomienda utilizar papel higiénico cuando se tienen hemorroides, ya que puede causar irritación. En vez de eso, puedes usar toallitas relajantes antihemorroides. Pero, debes asegurarte que no contenga alcohol o perfumes.

Compresas frías

Sin duda, este es un truco que te ayudará a sentir alivio si tienes hemorroides grandes y dolorosas. Colocarte compresas frías en el ano por lo menos durante 5 minutos es efectivo para aliviar la hinchazón. Por supuesto, debes usar una tela o papel para envolver el hielo, nunca ponerlo directo sobre la piel.

Usar ropa holgada

Si bien no es un truco que bajará la inflamación, es útil para evitar irritación. Además de que te sentirás más cómodo en medio de tantas molestias. Lo mejor es que la ropa sea transpirable y que no tenga olor fuerte a perfume o suavizante.

Ahora bien, no basta con aplicar los trucos y olvidarte del problema cuando ya no tengas síntomas de hemorroides, ya que por lo general estas desaparecen solas. También debes considerar hacer cambios en tu dieta, comiendo más fibra. Hacer ejercicio de forma frecuente te ayudará a evacuar mejor y evitar que sufras de hemorroides. Y por supuesto, consumir abundante agua para promover el trabajo digestivo.

