El Parlamento envía al Congreso por unanimidad la ley de gratuidad de gafas y lentillas

El pleno del Parlamento andaluz ha respaldado por unanimidad el envío al Congreso de los Diputados para su tramitación a nivel nacional la ley de gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad y proporcional a su renta en el caso de los beneficiarios mayores de edad.



Presentada por el grupo de Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García, ha defendido en su intervención que abrir este debate busca "aportar una solución colectiva a un problema que no se debe a una cuestión individual de cada uno" y ha argumentado que cada vez más aspectos de la vida y de la salud deben estar "fuera del mercado".



"La salud visual es uno de ellos", ha dicho García, que ha insistido en que se trata de una medida "muy de sentido común" y de un "derecho" que "si se inscribe en una ley ya se pone en piedra, negro sobre blanco, y no depende de la voluntad o la capacidad presupuestaria de ningún Gobierno".



Por eso ha rechazado que desde el Ministerio de Sanidad se hable de un sistema de "subvenciones" y ha defendido que la gratuidad de estos productos sea "un servicio más dentro de la cartera de la Seguridad Social", igual que ocurre con los ortoprotésicos o farmacéuticos.



García ha llamado a "ser ambiciosos" y ha pedido al resto de los grupos -a los que ha agradecido su respaldo- que, ya que Adelante no tiene representación en el Congreso, donde continuará la tramitación de la iniciativa, demuestren "coherencia" apoyándola también en Madrid y "rapidez" para que sea admitida y debatida.



La portavoz del PP, Beatriz Jurado, ha subrayado la "altura de miras" de su grupo al "poner al servicio de un grupo minoritario los votos de la mayoría de los andaluces" y ha sostenido que Andalucía "da ejemplo de liderazgo y de que aquí hay seriedad y acuerdos frente al dogmatismo y sectarismo del Gobierno de España".



Tras celebrar las "formas" que han hecho posible esta unanimidad, ha reconocido que el coste de los productos ópticos es "evidente" y que para muchas familias es muy difícil poder adquirirlos, por lo que ha considerado que la proposición de ley "tiene una fundamentación".



"La apoyamos con orgullo porque conduce a un objetivo fundamental que debería estar incorporado ya", ha defendido la diputada del PP, que ha mostrado la oposición de su grupo a que haya "diferencias y discriminación" en una materia como la salud visual.



Pilar Navarro, diputada del PSOE, ha destacado que el Gobierno central lleva meses trabajando en esta medida para acotar en qué circunstancias se accede a esta gratuidad y ha recordado que será el Ministerio de Sanidad el que asuma el coste, a la vez que se ha preguntado por qué no lo ha hecho la Junta.



"Se podía haber financiado perfectamente no retirando impuestos a los ricos", ha dicho Navarro, que ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "no ejercer el autogobierno: muchos golpes de pecho de andalucismo pero siempre que sean otros los que nos saquen las castañas del fuego y paguen las iniciativas", ha sentenciado.



Por parte de Vox Ana Ruiz ha justificado su apoyo afirmando que la gratuidad permitirá evitar fracasos escolares y reducir la carga sobre el sistema de salud pública, puesto que "con tratamientos adecuados desde pequeños se evitarán intervenciones más costosas en el futuro", igual que ocurriría con la salud bucodental.



Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía, ha planteado que esta propuesta "toca directamente la vida diaria de la gente" y que "no es un capricho sino un derecho básico ignorado durante demasiado tiempo", por lo que ahora es "urgente y de justicia social", ya que en España casi un 60 % de la población utiliza gafas o lentillas de manera regular.

