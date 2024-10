Amaia Montero rompe su silencio: "¡Esto es una locura! ¡Ya, por favor!"

Desde que supimos que La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez han tomado caminos diferentes, el nombre de Amaia Montero ha sonado con fuerza porque son muchos los que aseguran que esta última volverá al grupo el año que viene. Una información que sería de lo más aplaudida por sus fans más acérrimos.

Sin embargo, Amaia ha roto su silencio este miércoles, 16 de octubre, en el programa Ana Rosa Quintana, 'TardeAR', y ha asegurado que "este tema no tiene nada que ver conmigo".

Enfadada con que se le haya culpado de que Leire ya no siga en el grupo, Amaia ha expresado por teléfono: "¡Eso es lo que yo me pregunto! Por eso no digo nada porque nadie me ha dado vela en este entierro ni la quiero. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una vehemencia ya! ¡Ya, por favor!".

Además, ha lanzado un mensaje muy revelador sobre esa posible vuelta de la que se está hablando estos días: "¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Se lo inventan y esto me está empezando a afectar".

De esta manera, parece que la artista está sobrepasada con todo lo que se está diciendo de ella y, sobre todo, por culpabilizarla de esta ruptura musical... y ha dejado entrever que, al menos por el momento, no volverá al grupo.

