Alcaraz y Nadal, último cara a cara en el 'Six Kings Slam' en Riad

La lujosa exhibición de Riad, bautizada como 'Six Kings Slam' disfrutará del último cara a cara entre las dos principales raquetas españolas, Carlos Alcaraz, que ganó sin sobresaltos al danés Holger Rune, y a Rafael Nadal, vencedor de veintidós Grand Slam, presente en un evento por última vez antes de certificar su despedida como jugador el mes que viene, en las Finales de la Copa Davis.



Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos y una de las grandes leyendas de la historia del tenis, se topa con Alcaraz, la nueva realidad. El presente y el futuro del circuito actual.



Alcaraz, el segundo jugador del mundo, arrolló a Rune por 6-4 y 6-2 en una hora y diez minutos para plasmar la distancia existente entre el murciano, que cumple día a día las expectativas creadas a su alrededor, y el danés que se ha quedado, de momento, a medio camino y no ha sido capaz de seguir el ritmo, la estela, de Alcaraz y Sinner, herederos del 'Big Three'.



No obstante, Rune, sin título alguno este año, anclado en el decimocuarto puesto de la clasificación mundial, se marchará de Arabia Saudí con un millón y medio en el bolsillo, el fijo por participar en esta exhibición que disfruta de su primera edición.



Sin la tensión de un partido oficial, de un gran trofeo en juego, Alcaraz se mostró mejor. Y reafirmó las diferencias entre ambos jugadores para progresar en el evento, situarse en semifinales y citarse con Rafael Nadal.



Diecisiete años separan al murciano del balear. Compañeros de dobles en los Juegos Olímpicos de París vuelven a verse cara a cara en una pista, aunque no sea un choque del circuito, sin un duelo amistoso como el que meses atrás tuvieron en el Slam de Netflix, el pasado mes de marzo.



Con algo en juego se han medido en tres ocasiones. Dos de ellas ganó Nadal, en el Masters 1000 de Madrid del 2021 y en Indian Wells en el 2022. Pero en la Caja Mágica, meses después, el triunfo fue ya para el número dos del mundo.



Alcaraz disfruta de su explosión. Ganador de Wimbledon y Roland Garros. dieciséis títulos, cuatro este año, además de la plata olímpica.



Nadal no compite desde los Juegos Olímpicos. Ahora vuelve a una pista tres meses después, con todo hecho en su carrera. Afronta esta cita de exhibición y después, en noviembre, su adiós como profesional, en la Copa Davis, con Alcaraz como compañero.

