València suma a Córdoba, Granada y Jaén al recurso contra el "cupo catalán"

Los alcaldes de Córdoba, Granada y Jaén, todos ellos del PP, han mostrado este miércoles la voluntad de sumarse al recurso promovido por la alcaldesa de València, María José Catalá, ante el Tribunal Constitucional contra "el cupo catalán" junto a otras ciudades como Madrid, Málaga o Zaragoza.



Así lo han puesto de manifiesto las alcaldesas de València, María José Catalá, y Granada, María Francisca Carazo, y los alcaldes de Jaén, Agustín González, y Córdoba, José María Bellido, en una reunión que han mantenido en el Ayuntamiento valenciano, donde también han abordado otras cuestiones que preocupan, como la vivienda.



Según ha explicado la alcaldesa valenciana se trata de interponer un conflicto de competencias de la autonomía local, algo que no puede hacer un solo municipio, sino que deben ser varias localidades que representen un determinado porcentaje de la población española, y que se presentaría una vez se conozca cómo se materializaría esa financiación singular para Cataluña.



Los cuatro dirigentes locales han coincidido en advertir de los problemas que les puede generar ese cupo catalán si realmente se materializa, por cómo puede afectar a la financiación local de los ayuntamientos y, por tanto, a la prestación de servicios a la ciudadanía.



Catalá ha destacado que "se habla mucho de la financiación autonómica, pero hay que bajar un escalón y ver cómo repercute este detrimento de ingresos de la caja única" en los ayuntamientos, y para ello, ha pedido ir "todos a una" porque los españoles han de ser iguales vivan donde vivan.



Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reivindicado la necesidad de que los ayuntamientos tengan "una financiación digna" para "estar en igualdad de condiciones que las comunidades autónomas", y ha pedido que en el debate de la reforma de la financiación autonómica "se tenga en cuenta la voz de los ayuntamientos".



"No podemos consentir que al final los ayuntamientos seamos los que vamos a pagar ese cupo que se quiere dar a Cataluña, que saca de la caja única una parte de lo que es de todos. Eso supondría una merma de ingresos para los ayuntamientos, supondría que nuestros vecinos tendrían menos servicios públicos o peores servicios públicos", ha advertido.



La alcaldesa de Granada, María Francisca Carazo, ha coincido en reclamar que no solo se hable de financiación a nivel autonómico, sino también local, "y más en un momento en el que nos preocupa enormemente esa decisión del cupo catalán", ha dicho.



En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Jaén, Agustín González, quien ha abogado por "una financiación justa", en la que no haya "ciudadanos de primera ni de segunda", y ha denunciado que el cupo catalán "lastra y perjudica a todos los ciudadanos".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es