Detenido por agredir a su mujer, dejarla fuera de casa y atrincherarse con sus hijos

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 34 años que agredió a su mujer, la sacó de casa descalza tras una fuerte discusión y se atrincheró en el domicilio con sus hijos de 14 y 3 años tras destrozar el mobiliario, sin que los menores hayan resultado heridos.



Los hechos se produjeron el pasado lunes a las 7.30 de la mañana, cuando los agentes recibieron un aviso por la emisora de la mujer, de 31 años, que denunciaba haber sido agredida por su pareja, ha informado a EFE una portavoz del cuerpo municipal.



Según el testimonio de la víctima, a la que los agentes encontraron llorando descalza en la calle, el hombre llegó a casa a última hora de la noche en estado de embriaguez y comenzó a discutir con ella de forma violenta, destrozando los enseres del hogar y empujándola hasta sacarla del domicilio sin dejarla regresar.



Los operativos llamaron a la puerta y le pidieron que abriera el domicilio, pero el presunto agresor, desde la ventana, se negó y trasladó que no tenía intención de colaborar con ellos.



Ante la imposibilidad de que la negociación llegara a buen puerto, la policía solicitó la presencia de los bomberos y de efectivos de la Comisaría Central de Seguridad por si fuera necesario abrir la puerta por la fuerza.



También dialogaron con el hijo mayor a fin de que fuera él quien permitiera la entrada de los agentes al domicilio, pero éste aseguró que su padre no les dejaba, si bien trasladó en todo momento que se encontraban bien y que no habían sido agredidos.



La policía continuó negociando con el padre, a quien se le informó de las consecuencias penales de la desobediencia ante la autoridad, antes de proceder finalmente a la apertura forzosa de la puerta.



Al acceder al interior, observaron la vivienda destrozada, con la vajilla rota y cristales arrojados por el suelo. Procedieron entonces a la detención del individuo y evacuaron a los menores ilesos.



La Comisaría de Apoyo a la Mujer Mayor y Menor se hizo cargo de los niños mientras la mujer, que previamente fue atendida por una crisis de ansiedad por parte de los servicios de emergencia del Summa112, denunció los hechos.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

