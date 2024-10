Los muertos en Gaza superan los 42.400 tras más de un año de ofensiva israelí

Los muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes superan los 42.400, incluidos más de 17.000 menores, tras más de un año de ofensiva militar, que se centra ahora el la mitad norte del enclave, en particular en el campo de refugiados de Yabalia, bajo asedio desde hace doce días.



En las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás, registró 65 fallecidos y 140 heridos que llegaron a los hospitales del enclave hasta la medianoche.



Desde el 7 de octubre, los heridos en la Franja ascienden a 99.153, mientras que Sanidad cifra en unos 10.000 los cuerpos desaparecidos bajo los escombros y en 902 las familias gazatíes que han sido completamente eliminadas.



Las autoridades gazatíes, las agencias humanitarias y la ONU han denunciado que no entra comida ni medicamentos en la parte norte de la Franja de Gaza desde hace 12 días, mientras que los hospitales de la zona están asediados por el Ejército.



El cerco al campo de refugiados de Yabalia ha causado ya más de 300 muertos en doce días, en la tercera incursión militar a gran escala que sufre el segundo mayor campamento de la Franja desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre.



El comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió de que hay unas 400.000 personas varadas en el norte de la Franja, donde el 70 % de la infraestructura está destruida.



"La mayoría de la población gazatí está hacinada en una superficie que no supera el 10% de toda la superficie de la Franja, y nos preocupa la disminución del volumen de ayuda humanitaria que entra", denunció el jefe de UNRWA, que ha perdido a más de 200 trabajadores en esta guerra.



Sobre la "catastrófica y sin precedentes" situación humanitaria en el norte de la Franja, el Gobierno gazatí de Hamás exigió anoche "la apertura inmediata y real de un corredor seguro para salvar el sistema sanitario", que mantiene al borde del colapso a los cuatro principales hospitales de la zona: Kamal Adwan, Indonesio, Al Awda y Al Saeed.



"El Kamal Adwan alberga la única unidad de pediatría, que está llena de casos graves que necesitan cirugías y cesáreas, que se realizan en condiciones peligrosas, insalubres y sin precedentes. Los recién nacidos necesitan una unidad de cuidados intensivos para ellos inmediata y rápidamente", indicó.

