Máximo Huerta, implacable con el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey: "Sinvergüenzas"

Convertido en uno de los escritores más populares y leídos de nuestro país, y además propietario de su propia librería -'Doña Leo'- en su pueblo natal de Buñol, Valencia, Máximo Huerta no podía faltar a la entrega este martes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña a la 73º edición del Premio Planeta.

Una cita muy especial que ha coincidido precisamente con el lanzamiento hace tan solo una semana de su última obra, 'Mi pequeña librería', que como nos ha contado ilusionado "es un homenaje a todas las librerías, a los lectores, a los que nos han encantado los libros, las historias, los personajes". "La acogida está yendo muy bien y las librerías han sido maravillosas, lo están haciendo suyo, como si fuera un libro de los propios libreros" confiesa.

Como él, que como reconoce ha cumplido de adulto "un gran sueño infantil" con 'Doña Leo', que define como "el kilómetro cero de la felicidad para mí y para toda la gente que viene".

Volcado en su madre, Clara Hernández, que atraviesa un delicado estado de salud, Máximo cree que la "naturalidad" es clave, y de ahí que asegure que si comparte las cosas buenas con sus seguidores, no entiende por qué no compartir las 'menos buenas'. "Mi madre está regular, pero no alivia encerrarse y esconderse. Compartir, como cuando estás de cañas con amigos, para mí compartirlo con lectores o con el resto de gente me parece que para mí es sanísimo y me da calma, me da mucha paz" confiesa.

Instalado en su localidad natal para estar con su progenitora, el escritor asegura que "no echo de menos la televisión". "Me han ofrecido muchas cosas en todo este tiempo, programas maravillosos, pero no encajan en lo que a mí me apetece hacer y afortunadamente puedo decir que no, pero porque no encaja, a lo mejor en esta talla nueva y no entro" explica cuando le preguntamos por posibles proyectos nuevos.

Pero sí nos da una pista de lo que le gustaría hacer si regresase a la pequeña pantalla tras su exitoso paso por los Informativos y por 'Ana Rosa': "Que piensen los jefes. Yo es que disfruto mucho con la conversación, y con la conversación soy un disfrutón, y escuchando y mirando, y me parece que es algo, es lo mejor que tenemos los humanos. La charla, la conversación, y a mí eso, me gusta".

Como no podía ser de otro modo, hemos preguntado a Máximo por el tema más candente del momento, la filtración de los audios del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Y su opinión no puede ser más contundente. "Me parecen dos sinvergüenzas, tanto él como ella" sentencia. "Una porque hace chantaje, y el otro porque no entiende la institución en la que está, y es una gran institución en la que creo que no ha estado él a la altura. Algunos lo sabían antes y otros lo hemos descubierto un poquito más tarde, creo que los dos han sido dos personajes de una malísima novela. Que si da para episodios nacionales de Galdós, da lo del Rey y todo lo demás" concluye.

