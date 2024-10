El Barcelona presenta el cartel del 125º aniversario inspirado en el juego colectivo

El FC Barcelona presentó este martes el cartel del 125º aniversario de la entidad, creado el artista por Miquel Barceló e inspirado en el juego colectivo, en un acto celebrado en el Auditori 1899 en el que también participaron el presidente Joan Laporta y el comisionado David Carabén.



De este modo, el pintor, escultor y ceramista mallorquín tomó el relevo de otros artistas de renombre global encargados de la realización de los carteles conmemorativos de aniversarios del FC Barcelona como fueron Josep Sagrelles (25 aniversario), Sebastián Rey Padilla (50), Joan Miró (75) y Antoni Tàpies, creador de la imagen del Centenario del club en 1999.



"No sé que tenéis que ver, pero creo que representa el juego colectivo. Dentro del futbolista hay una alineación entera, los suplentes y los lesionados incluso. Hay vegetales y animales. Hay movimiento y metamorfosis continua", ha explicado Barceló sobre la obra, que muestra una figura humana vestida con el tradicional uniforme azulgrana y botas negras sobre un fondo amarillo.



El autor ha admitido que trabajó durante meses en este cartel, porque "no acababa de encontrar lo que quería", ha desvelado que se hizo del Barça porque sus profesores eran del Real Madrid y ha opinado que el fútbol a veces despierta "emociones próximas al arte", y puso como ejemplo la asistencia de Lamine Yamal en la victoria frente al Villarreal del pasado 22 de septiembre (1-5).



Por su parte, Laporta ha subrayado que "el cartel tiene mucha luz" e "ilumina los 125 años de historia del Barça". "Me emocioné al verlo. Es un paso por la vida del Barça. Tiene vida, es dinámico. Me recuerda a cómo chutaba Kubala", ha añadido.



El evento contó con la asistencia del entrenador del primer equipo masculino Hansi Flick, de los capitanes Ronald Araujo y Frenkie de Jong, del entrenador del primer equipo femenino Pere Romeu y de la jugadora Salma Paralluelo, así como de una nutrida representación de la directiva, las secciones profesionales del club, y familiares de Johan Cruyff y Joan Gamper.



La presentación del cartel se enmarcó en el primero de los once episodios del vídeopodcast 'La Llotja del 125' (La Lonja del 125), presentado por Sara Loscos y Andreu Juanola, durante el que se anunciaron los primeros actos conmemorativos del 125º aniversario de la entidad.



El 29 de noviembre, fecha de la fundación del FC Barcelona, se celebrará la gala de aniversario del club, un evento institucional en el Gran Teatre del Liceu en el que se elegirá el himno del 125 aniversario, elegido por los socios, tras la interpretación de las tres canciones finalistas.



El 30 de noviembre, en colaboración con la ONCE, se sorteará un cupón conmemorativo; el 3 y 4 de marzo, el modelo deportivo del club será el protagonista del congreso Sports Tomorrow, enmarcado en el Mobile World Congress de Barcelona.



El 22 de marzo se organizará una caminata popular desde la Ciudad Esportiva Joan Gamper hasta Monsterrat, coincidiendo con el Milenario del monasterio, y a finales de temporada celebrará una cena benéfica con motivo del 30 aniversario de la Fundació Barça.



Durante la temporada, el club plantará un olivo de 125 años como símbolo de longevidad y resistencia, realizará una exposición fotográfica sobre la fundación del Barça en el Palau Robert y publicará un libro conmemorativo, entre otras iniciativas.

