Póker de Samu Omorodion en la goleada de la sub-21 a Malta en Algeciras

Samu Omorodion, autor de cuatro goles, lideró el contundente triunfo de la selección española sub-21 ante la de Malta (6-0) en el estadio Mirador de Algeciras en su último partido de la fase de clasificación para el Europeo 2025 que la Rojita termina invicta, con nueve triunfos y un empate.



España no tardó en adelantarse en el marcador y lo hizo al aprovechar el delantero del Oporto un centro del punta sevillista Gerard Fernández 'Peque' (m.5).



Hasta la recta final de la primera parte, el combinado español que dirige Santi Denia se dedicó a madurar a su rival, atrincherado en su terreno con cinco defensas.



Omorodion, que estuvo a punto de marcar el segundo en el minuto 31 con un remate de cabeza, no perdonó en el 36 tras un centro de Carmona al segundo palo y firmó por bajo el 2-0.



El delantero del Oporto tuvo tiempo antes del descanso para conseguir otras dos dianas. En el minuto 38, tras un envío largo y elevado de Peque, exhibió su velocidad, superó a su par con potencia y marcó con un disparo raso.



El melillense, voraz y hambriento goleador, no se conformó con un triplete y en el tiempo añadido de la primera mitad anotó de cabeza el cuarto tanto de España para completar su póker individual de dianas (m.46).



Tras el descanso, con todo decidido, Malta solo pudo contener el juego de España diez minutos, hasta que Peque, en su segundo partido con la sub-21, tras debutar la pasada semana en La Línea de la Concepción ante Kazajistán (4-3), marcó el quinto después de hacer una bonita pared con Yeremay (m.55).



La selección española dominó el duelo a placer, aunque no volvió a marcar hasta el minuto 75. El exmalaguista Roberto Fernández robó un balón en una cesión equivocada de un defensa al portero maltés y mandó un chut a la red (m.75).



España, que atesoró un 65% de posesión, disparó 27 veces a puerta (10 entre los tres palos), por una sola de Malta, estadísticas que reflejan la diferencia abismal entre ambas selecciones.



- Ficha técnica:



6 - España: Fraga; Carmona, Marín, Huijsen, Bueno (Javi López, m.69); Casadó (Turrientes, m.78), Guerra, Peque (Pablo Torre m.69), Hugo Álvarez; Yeremay (Moro, m.59) y Samu (Roberto, m.59).



0 - Malta: Sacco; Leonardi, Xerri, Spiteri, Micallef (Agius, m.92), Ellul; Mohnani (Engerer, m.73), Bonmdín, Zammit (Attard, m.92), Borg y Chukunyere (Vella, m.58).



Goles: 1-0, M.5: Samu. 2-0, M.36: Samu. 3-0, M.38: Samu. 4-0, M.46: Samu. 5-0, M.55: Peque. 6-0, M.75: Roberto.



Árbitro: Georgi Ginchev (Bulgaria). Sin amonestados.



Incidencias: Partido de la décima jornada del grupo B de la fase de clasificación para el próximo Europeo sub-21 disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras.

