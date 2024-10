Page desconocía la propuesta sobre un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que no conocía la propuesta del Gobierno de España para abrir un centro de acogida de emergencia de personas migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, pero ha rehusado hacer valoraciones hasta que no pase el Debate sobre el Estado de la Región que comienza hoy.



En declaraciones a los medios minutos antes del debate, García-Page ha asegurado que "por supuesto" no conocía la propuesta del gobierno, pero ha asegurado que "hoy es el día de debatir con las diputadas y los diputados" y que "aunque sea por respeto, lo que tenga que hablar, debe ser en el Parlamento".



"Cuando pase el debate, podremos hablar", ha apuntado García-Page, que también ha afirmado que en esta sesión "hay muchas cosas de las que hablar" y que se trata de un debate "muy preparado y con muchas iniciativas".



Page ha concluido que acude al Debate sobre el Estado de la Región con un ánimo "estupendo", aunque ha reconocido que no le importaría "dormir un poco más por las noches".



Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado que el Gobierno central está valorando la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de personas migrantes en el Aeropuerto de Ciudad Real, para atender de forma temporal a las personas llegadas a las costas del país.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es