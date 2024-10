Susana Díaz lamenta no haber sido elegida delegada del Congreso del PSOE sin "preguntarle"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz ha admitido este martes que le "duele" no haber sido elegida como delegada para acudir al Congreso federal que el PSOE celebrará entre los próximos 29 de noviembre y 1 de diciembre precisamente en su ciudad natal, en Sevilla, y ha animado a dar explicaciones a quienes "han tomado la decisión" sin haberle preguntado antes.

La actual senadora por designación del Parlamento andaluz se ha pronunciado así en declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, después de que la semana pasada se conociera la lista de 57 delegados que el PSOE de Sevilla ha elegido para acudir a dicho Congreso federal, que encabeza el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y en la que no figura la propia Susana Díaz.

"A mí ni me han preguntado", ha comentado Susana Díaz al ser cuestionada por las razones de no haber sido elegida delegada para el Congreso federal, pese a haber sido, como ella misma ha recordado, hasta ahora la "única presidenta" de la Junta y la única secretaria general del PSOE andaluz, que además "ganó las elecciones" en Sevilla, donde se celebrará el Congreso.

"Los que han tomado la decisión serán los que tendrán que explicarlo", ha comentado Susana Díaz, que ha agregado que no es ella "la que lo tiene que explicar", porque además a ella "ni me han preguntado", según ha agregado antes de responder también que le "duele" no haber sido elegida delegada, pero "hay muchos congresos" federales por delante, y a ella le quedan "un montón", ha apostillado.

En tono irónico, la expresidenta andaluza y exsecretaria general también del PSOE de Sevilla ha comentado que "no cabía" entre los 57 delegados elegidos por dicha agrupación provincial, y que no reuniría "los requisitos", y ha añadido que quienes lo hayan decidido "tendrán sus argumentos".

POSIBLE "ALTERNATIVA" A ESPADAS EN EL PSOE-A

Por otro lado, sobre la situación del PSOE andaluz, actualmente liderado por Juan Espadas, y sobre la posibilidad de que ella estuviera auspiciando una alternativa al actual secretario general de cara al Congreso regional que deberá celebrarse tras el federal, Susana Díaz ha comentado que ella "ya hace tiempo" que dijo "que la pantalla del proceso en Andalucía la pasé", aunque ha añadido que cree que "la gente allí quiere recuperar la ilusión".

"Percibo que la gente tiene ganas de volver a ganar unas elecciones, de volver al Gobierno en Andalucía, que no se resigna", ha abundado Susana Díaz, que ha considerado "normal que haya alternativas" cuando "llegan los procesos", y que a ella, además, le "parece positivo" que "la gente no se resigna a perder y tenga ganas de ganar la Junta de Andalucía, de volver al gobierno y que se quiera ilusionar".

"NO ES EL MOMENTO" DE HABLAR DE UNA POSIBLE ALTERNATIVA A SÁNCHEZ

"A mí eso me parece bueno", ha insistido la exsecretaria general del PSOE andaluz, quien, por otro lado, ha sostenido que "ahora no es el momento" de plantear una posible alternativa a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.

En esa línea, ha señalado que ella piensa que "cuando el secretario general del PSOE es presidente del Gobierno", como ocurre actualmente, "ese debate no cabe", y ella "ni siquiera" va a "participar" en él, ha advertido.

Por otro lado, Susana Díaz ha recordado también la situación en la que quedó tras las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 en las que el PSOE andaluz que ella lideraba fue la fuerza más votada pero por primera vez se quedó fuera del Gobierno de la Junta merced al pacto que PP y Ciudadanos (CS) alcanzaron para conformar un ejecutivo de coalición, y al apoyo que Vox dio al 'popular' Juanma Moreno para ser investido presidente de la Junta.

A Susana Díaz le han recordado unas declaraciones del por entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el que éste abogaba por "regenerar" el partido en Andalucía, y al hilo de la situación actual del diputado ahora en el Grupo Mixto --pendiente de una posible imputación en el conocido como 'caso Koldo'--, ha señalado que le hicieron "daño" al decir que estaban "degenerados" en el PSOE andaluz cuando "acababa de ganar las elecciones".

SOBRE LA SITUACIÓN DE ÁBALOS

En esa línea, Susana Díaz ha subrayado que ella lideraba un "partido limpio" que no había tenido "ni una denuncia", y ha insistido en señalar que "fue durísimo que vinieran a decirnos que éramos un partido degenerado, que se iban a implicar" en su hipotética regeneración.

La expresidenta de la Junta ha agregado que Ábalos "se pegó 15 días en un hotel para ganarme las primarias" de los socialistas andaluces que acabaron celebrándose en 2021 para elegir al cabeza de lista en los siguientes comicios autonómicos, un proceso interno en el que venció Juan Espadas. "Lo sabe todo el mundo, que llamaban allí a la gente para cambiarle el voto", ha comentado Susana Díaz, que ha manifestado que ella fue a aquellas primarias "como el Cid campeador en lo alto del caballo, muerta".

La expresidenta andaluza ha señalado que le "hierve la sangre" cuando ahora ve "lo que estoy viendo", aunque ha repetido en varias ocasiones que no guarda "rencor" de aquella etapa, y que ella intentó "recomponer" relaciones "con todo el mundo, incluido" con Ábalos, porque entendía que "las cosas orgánicas son orgánicas".

"Pero que nos llamaran degenerados cuando habíamos salido sin una denuncia, y ahora nos estamos comiendo todos estos titulares de periódicos, me duele, me indigna y tengo un cabreo como un mono", ha apostillado Susana Díaz, que ha remarcado además "el trabajo que nos costó" desde la dirección del PSOE andaluz en su etapa al frente "limpiar la imagen allí" tras el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por el que fueron condenados los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En esa línea, ha subrayado que en 2018 el PSOE-A venía "de haber tenido que ser duros hasta decir basta", y los andaluces le "devolvieron la confianza en todas las elecciones" a las que concurrió. "Ganamos todas las elecciones, pero se nos juntó la ultraderecha" con el PP y eso les apartó de la Junta, ha venido a sostener Susana Díaz.

