Detenido por violar a su exnovia de 15 años y forzarla a consumir drogas en Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 24 años acusado de violar a su exnovia, de 15, en su casa del distrito madrileño de Carabanchel, a la que presuntamente también forzó a consumir drogas durante la relación que mantuvieron.



Según ha avanzado ‘El Mundo’ y han confirmado a EFE fuentes del cuerpo, el arresto tuvo lugar el pasado viernes por la noche después de que una profesora alertara al Servicio de Agentes Tutores de Carabanchel de que una de las alumnas de su centro educativo presentaba marcas de golpes y hematomas en el cuello y la cara.



Al mediodía, los operativos se presentaron en el centro para conocer la versión de la menor, que contó que el jueves, su exnovio acudió a casa de ella para hablar, y que al pasar a la habitación de la chica, la violó.



La joven sostuvo que no hubo consentimiento y que tras la violación acabó con marcas en el cuello, y acusó a su exnovio de forzarla a consumir estupefacientes de forma recurrente durante la relación que ambos mantuvieron.



Así, una ambulancia se personó en el centro para trasladar a la chica al Hospital 12 de Octubre para ser examinada en base al protocolo de agresiones sexuales.



En paralelo, los agentes tutores realizaron un dispositivo para detener al presunto agresor sexual, al que identificaron en una zona del distrito de Latina después de no encontrarle en su casa.



El arrestado se mostró nervioso y terminó autolesionándose, motivo por el que fue atendido también por Samur-Protección Civil, antes de ser detenido por un presunto delito de agresión sexual e incitación al consumo de drogas a una menor.



La menor ha denunciado los hechos en la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Carabanchel.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es