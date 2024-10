Muñoz: “Cerro y San Jerónimo deberían ser prioritarios para centros vecinales”

La vuelta al curso político viene con novedades en el Ayuntamiento, la aproximación entre PP y Vox en temas como pisos turísticos y ordenanzas, aunque mantiene el desencuentro entre el Gobierno de Sanz y el principal partido de la oposición, el PSOE.

Con su portavoz, Antonio Muñoz, analizamos la realidad municipal.

¿Qué opina del acercamiento de PP y Vox?

–Puede ser el principio de una luna de miel, como ya ocurre en otras ciudades españolas, lo cual sería, entiendo, una mala noticia para Sevilla.

¿Podrían entrar en el gobierno?

–Hubo un intento que fue abortado por Moreno Bonilla de una manera clarísima…

¿Puede Sanz volver a intentarlo?

–¿Por qué no? Hay plenos clave para la vida municipal, como son el de las ordenanzas fiscales y el propio presupuesto, que van a ser la prueba del algodón.

¿Facilitaría su labor de oposición?

–No. Nosotros somos un partido con vocación de gobierno. Ahora estamos en la oposición. No vamos a modificar nuestros criterios, presumiblemente nuestra tarea de oposición se agudizará. Pero Sanz no ha necesitado a Vox para mimetizarse con medidas muy de extrema derecha.

Parte de su labor de oposición se centra en los barrios, como con las reuniones que ha mantenido sobre los centros resilientes

–Es evidente que hay una población vulnerable que necesita atención, pero la decisión es errónea. Cerro y San Jerónimo, como otros barrios o el Polígono Sur, deberían ser prioritarios para centros vecinales, bibliotecas, zonas verdes… No podemos acordarnos solamente de estos barrios cuando hay que hacer inversiones de estas características. La atención a esta población vulnerable es mucho más efectiva con la dispersión en pisos tutelados, por ejemplo, más que construir un nuevo edificio y concentrar ahí y convertirlo en un nuevo gueto.

¿Cuál es la solución?

–Hay que apostar por la dispersión y normalización. Ya empezamos a hacerlo con el Vacie, con muchísimo silencio y una mayor efectividad, sin darle tanto foco. Y si hiciera falta construir algún tipo de equipamientos, como ha dicho el delegado, que hay un mapa para toda la ciudad… ¿Cuál es ese mapa? ¿Cuál es la programación? Que se justifique por qué empiezan por dos zonas tremendamente tensionadas, donde los servicios sociales no dan más de sí. Una solución es incrementar de manera sustancial el número de efectivos de los Servicios Sociales.

Pero la escasez de plantilla es un problema en sí, no sólo en Servicios Sociales...

–Cuando gobernamos había unas restricciones pero ya no existen y hay posibilidad de crear plantillas. Se necesitan plantillas en bibliotecas, Policía, Servicios Sociales, peones, limpieza de los colegios, pero es cuestión de priorizar.

Sanz sí sitúa entre sus prioridades a los barrios de transformación social

–Las prioridades que a veces forman parte del discurso político del señor Sanz tiene que refrendarlas con números en los presupuestos. Lo demás son brindis al sol. En este tipo de medidas siempre va a contar con el visto bueno del PSOE.

Siempre ha sido muy crítico con Sanz, ¿tiene esperanzas de que cambie?

–Cuando uno está al frente de una Alcaldía de una ciudad como Sevilla, lo mínimo que tiene que tener claro es qué quiere hacer, cuáles son sus prioridades. Lo que estamos viendo es un alcalde que improvisa, propuestas sonrojantes, que tiene que estar continuamente rectificando. Se le nota mucho que no conoce las prioridades de Sevilla, que viene de gestionar un municipio de menor tamaño.

¿Qué le recomendaría que hiciera?

–Un ejercicio por reducir la improvisación y tener claro cuáles son sus prioridades, porque yo no sé cuáles son. La prueba más evidente es la reestructuración de gobierno que hizo con nocturnidad y alevosía en mitad de agosto. Cuando uno tiene que modificar todas las competencias de todos los concejales, quizás el problema está en el entrenador. Y yo creo que el problema que tiene ahora mismo Sevilla se llama José Luis Sanz, porque Sevilla le viene bastante grande.

Está diciendo esa frase desde el inicio del mandato. ¿No ha cambiado nada?

–No, no, por supuesto que no. ¿Qué hubiera sido de este año y medio del señor Sanz si no hubiera inaugurado la línea 3 del Metro y otros proyectos que provienen de la etapa anterior? Si pensamos en proyectos que han nacido bajo el mandato del señor Sanz, se me viene a la cabeza las ratas, la propuesta descabellada de cerrar y cobrar la Plaza de España o que los patrulleros de la Policía Local no habían pasado la ITV.

¿La herencia recibida pasa de ser mala a ser una buena?

–Siempre hay campos de mejora en la gestión de los servicios públicos y yo no lo voy a negar, pero no pueden decir que la gestión ha sido nefasta 100%. El señor Sanz lo que no se da cuenta que él es alcalde desde junio del 2023 y que no puede estar continuamente echándole la culpa a Antonio Muñoz cada vez que tiene un problema que resolver. Lleva un año y medio mirando por el retrovisor, prueba evidente de su propia ineficacia.

Hay varias propuestas importantes encima de la mesa. Pisos turísticos...

–El acuerdo con Vox es una decisión errónea, va a servir para bastante poco. En Sevilla hay cerca de 10.000 pisos turísticos, cifra más que suficiente, y la solución correcta es la moratoria, no dar ni una licencia más, al menos durante los próximos dos años. Con el acuerdo PP y Vox, estaríamos extendiendo la mancha de aceite. Con esta medida el señor Sanz va a seguir expulsando a sevillanos y sevillanas que vivían de alquiler hacia otros barrios o hacia el Aljarafe.

¿El PSOE va a votar en contra?

–Nosotros vamos a votar en contra, pedimos la moratoria de pisos turísticos en este momento. No estoy hablando ni de apartamentos turísticos, ni de hoteles, ni de pensiones.

La patronal de pisos turísticos achacaba el problema a falta de control e inspección

–Es que son dos aspectos no contradictorios. Es verdad que falta inspección pero no es menos cierto que si nos atenemos a la oferta legal, hay 10.000, más camas de pisos turísticos que hoteleras. ¿En qué vamos a convertir Sevilla? ¿En un destino turístico donde predominen los pisos turísticos? Eso va en contra de un destino de calidad, sostenible y de todas esas características que nos pueden garantizar ser competitivos.

¿Y sobre los veladores?

–Hemos formulado una serie de alegaciones, es un tema complicado y estamos a la espera de cuál es el proyecto definitivo que traiga el Gobierno al Pleno. En cualquier caso, nosotros vamos a intentar movernos en un pasillo estrecho mirando por la importancia que tiene la hostelería en una ciudad turística como Sevilla pero, sobre todo, por el derecho al descanso, que debe de prevalecer.

Cuando usted fue delegado de Urbanismo fueron famosas sus redadas contra veladores…

Ante el grado de incumplimiento e insistencia de algunos hosteleros, no hay más remedio que multar y retirar veladores. Ahí encontramos la comprensión de la propia Asociación de Hostelería, de sensibilizarlos que no pueden copar el 100% el espacio público, porque lo que se produce es un rechazo del vecino al turismo, a la hostelería y yo creo que eso no es positivo para la ciudad.

Le preguntan siempre por su candidatura. ¿Se ha postulado algún otro militante?

–Que yo sepa, no. Pero es legítimo, si recoge los suficientes avales, cualquier militante puede presentarse. Yo lo único que estoy diciendo, con rotundidad, es que yo sí estaré.

¿Qué supone que el Congreso Federal del PSOE se celebre en Sevilla?

–El simple hecho que se haya decidido hacer el Congreso Nacional en Sevilla supone poner un foco en nuestra ciudad y alertar sobre la importancia que tiene la capital de Andalucía y su recuperación política para el PSOE. Sevilla es un símbolo del socialismo, es lógico y normal que haya un interés en la recuperación de Sevilla, pero no por gobernar por gobernar, sino que la experiencia demuestra que cuando la ciudad ha avanzado ha sido siempre con un gobierno socialista en la ciudad de Sevilla.

¿Es fácil ser socialista en estos momentos?

-Es verdad que hay muchísimo ruido político y muchísimas iniciativas políticas que intentan enturbiar y distraer a los españoles de lo importante. El gobierno no deja de parir medidas de carácter social que acompañan a la bondad de la economía española. ¿Por qué a pesar de este escenario predominan más otro tipo de noticias? Quizás todavía los árboles no nos dejan ver el bosque y tendrá que pasar un tiempo para valorar el momento económico y social que está atravesando España

La pregunta, ¿es fácil ser socialista ahora en este escenario?

-Los socialistas hemos tenido etapas en nuestra historia reciente donde nos ha tocado pedalear cuesta abajo y ahora nos toca pedalear cuesta arriba y puede ser más difícil. Pero estamos obligados a explicar las medidas que el gobierno de España está llevando a cabo y, sobre todo, intentar desterrar opiniones de barra de bar que no tienen ninguna base ni certera. Estamos en un momento donde, fruto de las fake news, de estas chorradas elevadas a la categoría de titular de periódico, están haciendo que la gente deje de creer en la política. Y eso supone un fracaso para la democracia. Es hora de que PP y PSOE a nivel nacional se empiece a generar un clima de entendimiento y de tender puentes como ha ocurrido en otras épocas de nuestra historia. Pero para eso, sobre todo, el que tiene que cambiar de actitud es el Partido Popular.

La consigna es acabar con Pedro Sánchez, ¿no?

-Totalmente, está clarísimo, es muy evidente.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es