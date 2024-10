Nuevos C4 y C4 X, más elegantes que nunca

Citroën aprovecha el Salón del Automóvil de París para presentar en primicia mundial los nuevos C4 y C4 X, renovando por completo su gama de berlinas del segmento C. La Marca prosigue así su excepcional impulso. En un año, Citroën ha renovado su gama de vehículos comerciales, ha modernizado el Berlingo y el SpaceTourer, ha cambiado la cara del segmento B con el Nuevo C3 y el Nuevo C3 Aircross, y prepara el relanzamiento de 2 grandes modelos del segmento C.

Lanzado a finales de 2020, el C4 ocupa el 2º puesto en Europa en el primer semestre de 2024 en el mercado de las berlinas compactas del segmento C, todas las energías combinadas, justo por detrás del Golf de referencia. Accesible y versátil, permitiendo a los clientes encontrar la oferta que mejor se adapte a sus necesidades, se situó en 3ª posición en el mercado de los motores de combustión interna. Precursor en el mercado de los coches eléctricos del segmento C, se mantiene hoy en el Top 5, con una oferta bien calibrada, a la vez asequible y eficaz. Lanzado en 2023, el C4 X tuvo un comienzo muy fuerte en Oriente Medio y, en particular, en Turquía. Su desarrollo acelerará su despliegue, y más que nunca representará una oportunidad en Europa.

En la actualidad, el C4 y el C4 X están experimentando cambios significativos, ganando en madurez y carácter al tiempo que se apoyan en sus puntos fuertes históricos, como el confort y el espacio a bordo. Han conservado su identidad propia en sus respectivos segmentos, apuntalados por un concepto que combina varios universos automovilísticos, al tiempo que cambiando su actitud con mayor fluidez, equilibrio y homogeneidad. De esta forma, la Marca responde a las expectativas de los clientes de este segmento que buscan más sencillez, modernidad y fuerza, con un modelo que muestra mejor postura en carretera. En ambos modelos, el frontal ha cambiado, incorporando el nuevo logotipo y la nueva identidad de la Marca. En el C4, la parte trasera también ha evolucionado para darle mayor pureza y sustancia, mientras que el C4 X conserva su ya muy atractivo estilo fastback.

Este cambio de diseño se acompaña de un mayor confort a bordo, con la adopción de nuevos asientos rediseñados Citroën Advanced Comfort® y un nuevo cuadro de instrumentos digital de 7” que completa la pantalla táctil de 10”. Estas características se complementan con la suspensión Citroën Advanced Comfort®, un generoso espacio en todas las plazas y casi 20 tecnologías de asistencia a la conducción que son realmente útiles en la conducción diaria. Claramente, un viaje en el C4 o el C4 X es una experiencia serena como ninguna otra en el mercado.

En Europa, este cambio va acompañado de una gama de motores que favorece la electrificación, permitiendo a los consumidores reducir las emisiones de CO2 y optimizar sus presupuestos. Junto a las probadas versiones eléctricas de 100 y 115 kW, los clientes podrán elegir entre los nuevos modelos Hybrid 100 y 136. Según los mercados, el 1.2l Turbo también estará disponible para ofrecer una respuesta pertinente a todas las necesidades.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es