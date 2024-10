Las ligas europeas denuncian a la FIFA por la saturación en los calendarios

Las ligas de fútbol europeas, incluyendo la española, y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIPro) denunciaron este lunes a la FIFA ante la Comisión Europea por abusar de su posición dominante en el fútbol comunitario a la hora de establecer los calendarios de las distintas competiciones de este deporte.



"La queja explica cómo la imposición de decisiones sobre el calendario internacional por parte de la FIFA es un abuso de posición dominante e infringe la legislación de la Unión Europea. La jurisprudencia reciente (...) deja claro que la FIFA debe ejercer sus funciones regulatorias de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada para neutralizar su conflicto de interés", dijeron los demandantes en un comunicado.



En una conferencia de prensa en Bruselas bajo el nombre "Protegiendo la salud de los futbolistas y salvaguardando la sostenibilidad de las ligas nacionales en Europa contra la conducta abusiva de la FIFA", los representantes de FIFPro EUrope, de la Liga española o de la Premier League, entre otros, acusaron a la FIFA de no dialogar con las ligas nacionales para organizar los calendarios de las competiciones internacionales.



Desde La Liga, su presidente Javier Tebas cuestionó que la FIFA y la UEFA "hagan un uso adecuado de una posición que el TJUE ha reconocido como un monopolio" y aseguró que ambas instituciones, "claves en el desarrollo del fútbol", están ejerciendo un abuso de posición dominante.



"Es sorprendente que, después de nueve meses de resoluciones muy importantes respecto la gobernanza del fútbol en Europa, FIFA no haya oído o leído el mensaje que se está lanzando", subrayó Tebas.



El presidente de la Liga española dijo que él "se sienta a la mesa" con los sindicatos del fútbol en España para pactar el calendario y que "lo mismo debe ocurrir en el ámbito mundial", y lamentó que el fútbol se esté rigiendo con "las mismas normas que hace diez años" cuando, a su juicio, ya no es el mismo deporte.



"Queremos un proceso transparente, queremos acuerdos y no sólo consultas, queremos un calendario que sea sostenible para los jugadores y las ligas domésticas", resumió por su parte el director de relaciones internacionales de la Premier League, Mathieu Moreuil, que lamentó que nunca haya habido una "respuesta positiva" por parte de FIFA cuando han tratado de entablar un diálogo.



"No nos quedan días en el calendario", añadió el representante del fútbol inglés, que subrayó los riesgos para la salud de los jugadores que supone la saturación de fechas de encuentros con competiciones como la Liga de Naciones, el Mundial de Clubes con una "ventana ampliada" que afecta a las competiciones domésticas, un Mundial con más equipos o más fechas de fase de grupos en la Liga de Campeones.

