El PP-A defiende la querella contra el PSOE: “Se mintió a la opinión pública”

El vicesecretario general del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este lunes la querella que presentará en su partido en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo, ya que asegura que “se mintió a la opinión pública”.



“A nadie se le escapa el estado de estupefacción en el que vive hoy la sociedad, viendo como supuestos casos de corrupción cada vez atenazan más, acorralan más, tanto al gobierno de España como al Partido Socialista”, ha dicho en declaraciones a los medios en Almería.



“Desde el PP entendemos que las explicaciones que se están dando no son válidas. Las informaciones periodísticas demuestran muy a las claras como en aquel momento se mintió. Se mintió la opinión pública, haciendo creer que eran cosas del señor Ábalos, de las que el partido no sabía nada, cuando, insisto, las informaciones periodísticas indican todo lo contrario”, ha manifestado.



Ha considerado que estos supuestos casos de corrupción son “tan graves y afectan a tantas personas, son tan importantes dentro del PSOE y dentro del Gobierno de España, que si el señor Pedro Sánchez no quiere dar explicaciones donde correspondería, en las Cortes Generales, lo va a hacer en los juzgados”.



“El PP ha decidido mover fichas en defensa del interés general de la verdad y de la pulcritud en la política pública española, presentando esa querella en la Audiencia Nacional, que tiene que estar presentada a lo largo de esta declaración y si no lo hará en los próximos minutos, con el único objetivo de que se sepa la verdad. Y de que no se nos mienta más”, ha concluido.



La iniciativa judicial ha sido anunciada por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión de urgencia que ha celebrado este domingo el comité de dirección del partido ante "la extrema gravedad" de los hechos que se están conociendo en lo que ha llamado "la trama Sánchez".



Gamarra se ha referido a informaciones periodísticas y a otras que aparecen en informes de la UCO, como que el exministro de Transportes José Luis Ábalos informó a Pedro Sánchez de la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones impuestas por la UE al régimen de Nicolás Maduro.



No ha aclarado cuándo van a llamar a Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. "No tengan ninguna duda de que será llamado en el momento oportuno, veremos si antes desfilan los ministros o cómo vamos organizando los trabajos".



La dirigente popular ha subrayado que a la vista de lo que se está conociendo y si se unen "todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez", quien, a su juicio, "debería ser consciente de cuánto le asfixia su corrupción. Cuanto antes se vaya, mejor".



Ante el anuncio de esta iniciativa, el PSOE ha respondido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene autoridad para exigir explicaciones y ha recordado que esa formación tiene abiertas "treinta causas por corrupción".

