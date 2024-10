El PSOE acusa al PP de usar contra Sánchez la misma "cacería" que utilizaron en Andalucía

El PSOE andaluz ha acusado este lunes al PP de llevar "la política del fango a los tribunales" con la querella presentada en la Audiencia Nacional por corrupción, y ha denunciado que la "cacería" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para derrocar al Ejecutivo tiene los mismos "patrones" que se usaron en Andalucía.



En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, se ha referido a la querella que presenta este lunes el PP ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por los presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo.



Aguilar, que ha asegurado que se trata de una querella "sin fundamento", ha asegurado que como el PP se ha mostrado "incapaz" de lograr una mayoría en el Congreso porque no ha logrado llegar al Gobierno "en las urnas", va a usar "todo lo que sea posible, una cacería política para intentar derrocar al Gobierno" de Sánchez.



"Ya lo vivimos en Andalucía y ahora estamos viendo los mismos patrones", ha indicado el dirigente socialista andaluz, quien ha lamentado que el PP lleve a cabo una "cacería política" hacia Sánchez "intentando acusar al PSOE de algo sobre lo que no hay la más mínima prueba".



Ha subrayado que el PP es el "único partido condenado en sentencia firme por financiación ilegal", y que es un partido que tiene "más de 30 causas pendientes", y sin embargo, quiere "llevar el fango a los tribunales".



Por otra parte, el portavoz adjunto del PSOE ha acusado al Gobierno andaluz de hacer que Andalucía ostente el "triste récord" de ser la comunidad autónoma que encabece las listas de espera en dependencia, y ha reiterado que el problema del Gobierno de Juanma Moreno es "de gestión, no de financiación".



Tras advertir de los que los andaluces "empiezan a salir a la calle" en protesta por la gestión del Gobierno andaluz en los "pilares del bienestar", Aguilar ha insistido en la "calamitosa gestión" de un Ejecutivo regional que solo está interesado en la confrontación del Gobierno central pese a contar con un presupuesto de 46.700 millones de euros.



"Son 12.000 millones más que el último del PSOE, por lo que no se puede afirmar que estemos ante un problema de financiación", ha recalcado el dirigente socialista, quien ha llamado "escapista" a Moreno por no querer hablar de los problemas de los andaluces sino solo de Cataluña y de ETA.

